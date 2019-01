Pastrňák dal v sezoně už 27. branku!

Hokejisté Bostonu vedli ve středečním utkání NHL po gólu Davida Pastrňáka a asistenci Davida Krejčího na ledě Philadelphie 2:0, ale nakonec prohráli 3:4. Na obratu domácích se podílel jednou přihrávkou Jakub Voráček. David Rittich pustil čtyři góly z 23 střel a Calgary podlehlo doma Buffalu 3:4 v prodloužení.

Pastrňák dal první gól zápasu, když po křížném pasu Toreyho Kruga skóroval v přesilové hře střelou z první do odkryté branky. V desáté minutě založil Krejčí druhou gólovou akci, kterou zakončil Peter Cehlárik. V té chvíli ještě Philadelphia ani nevystřelila. »V první třetině jsme nehráli vůbec dobře,« přiznal trenér Scott Gordon. Za stavu 1:0 nedotáhl v úniku bekhendový blafák Pastrňák a dál má na kontě 27 gólů.

V úvodní třetině přesto snížil Oskar Lindblom a Sean Couturier čistým hattrickem otočil na 4:2. U vyrovnávací branky asistoval Voráček, jehož ránu Couturier tečoval. Cehlárik už jen v předposlední minutě zdramatizoval zápas, ve kterém Boston nezúročil střeleckou aktivitu (42:19).

Philadelphia vyhrála po měsíci dva zápasy za sebou. »Je to důležité vítězství, obzvlášť cenné je, jak jsme zareagovali na stav 0:2. Ukázali jsme vnitřní sílu i nějaký pokrok,« těšilo Couturiera, který vstřelil hattrick v základní části poprvé. V play off dal tři góly v jednom zápase už dvakrát. »Nad takovými věcmi nepřemýšlíte. Jsou večery, kdy vám to padá ze všeho. Třeba můj poslední gól byla taková polostřela, polopřihrávka.«

Ke klíčovým okamžikům zápasu patřilo i ubráněné pětiminutové oslabení Philadelphie za stavu 3:2. »Nejdůležitější bylo, že jsme jim po přechodu do našeho pásma nedali ani kousek prostoru. Naši obránce hned vytvářeli tlak na hráče s kotoučem, takže nedokázali nic vymyslet,« řekl útočník Flyers Scott Laughton.

Rittich inkasoval poprvé v polovině utkání, když ho ze sólového úniku obelstil bekhendovou kličkou Evan Rodrigues a vyrovnal na 1:1. Calgary se v úvodu třetí třetiny opět ujalo vedení, ale Buffalo v rozmezí 48. až 51. minuty obrátilo skóre dvěma střelami od modré čáry. V prvním případě nechtěně přizvedl puk mimo dosah českého gólmana Michael Frolík, u druhé trefy měl Rittich zakrytý výhled.

Lídr Západní konference si ještě vynutil prodloužení, ve kterém ale překonal Ritticha zblízka Jack Eichel. Kanadský klub tak neprodloužil sérii pěti výher, z nichž čtyři vychytal český brankář.

Přesto Calgary zvýšilo náskok v čele konference na dva body, protože San Jose podlehlo na ledě Arizony 3:6 a prohrálo poprvé od novoročního utkání. Útočník San Jose Tomáš Hertl, který o den dříve zaznamenal hattrick, vyšel tentokrát naprázdno. K tomu si připsal tři záporné body.

Matt Duchene chyběl Ottawě předchozí tři zápasy, aby byl na blízku své ženě Ashley při narození jejich prvního dítěte. A v prvním utkání jako otec se blýskl dvěma góly a asistencí, kterými pomohl k výhře 5:2 nad svým bývalým klubem Coloradem.

(red)