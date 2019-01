Karolína ano, Kristýna ne!

Karolína Plíšková postoupila popáté za sebou do třetího kola Australian Open. Turnajová sedmička si ve 2. kole poradila s Američankou Madison Brengleovou 4:6, 6:1 a 6:0. Kristýna Plíšková na svoji sestru nenavázala a s Číňankou Čang Šuaj prohrála 3:6 a 5:7.

Karolína Plíšková se v utkání s Brengleovou pomaleji rozjížděla, ale nakonec i s malou pauzou kvůli dešti dominovala. V zápase si pomohla sedmi esy a 35 náběhy k síti, z nichž sedmadvacetkrát uspěla. Zvítězila za hodinu a 38 minut.

Do rozhodujícího setu vstoupila ziskem osmi bodů v řadě, ale za stavu 2:0 byl zápas kvůli dešti přerušen. Pauza ale českou tenistku nezastavila a vítězka turnaje v Brisbane se radovala ze sedmého vyhraného zápasu sezony po sobě.

»Zápas měl od všeho trochu. Zahrála jsem dobře, udělala jsem pár hloupých chyb, byly tam brejky a ona hrála dobře zezadu. Nebylo jednoduché míče ukončit, ale jsem ráda, že jsem to nakonec dokázala a jdu dál,« řekla Plíšková na kurtu.

O postup do osmifinále se v sobotu utká se sedmadvacátou nasazenou Camilou Giorgiovou z Itálie, s kterou ze čtyř utkání prohrála jen jednou.

Kristýna Plíšková špatně začala, s Čang Šuaj prohrávala 0:3 a ztracený brejk v úvodu už nedohnala. Ve druhé sadě vedla 5:2 a za stavu 5:3 podávala na výhru v setu. Nevypracovala si ale ani jeden setbol a ztratila pět her v řadě. Utkání bylo několikrát přerušeno kvůli dešti, nejdéle za stavu 1:1 ve druhé sadě.

Ve čtyřhře se postaraly o překvapení Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová vyřazením nasazených trojek Kanaďanky Gabriely Dabrowské a Číňanky Sü I-fan.

Japonské tenisové hvězdy postoupily do třetího kola Australian Open. Vítězka US Open Naomi Ósakaová uspěla jen s malým škobrtnutím, zato Kei Nišikori potřeboval pět setů, aby vyřadil Chorvata Iva Karloviče.

Čtvrté nasazené Ósakaové stačila hodina a čtyři minuty, aby zdolala 6:2, 6:4 Slovinku Tamaru Zidanšekovou. Ve druhém setu ale otáčela stav 2:4 a nebyla se svým výkonem úplně spokojená.

Nišikori musel podruhé za sebou hrát pět setů. Osmý nasazený Japonec s 39letým Karlovičem vyhrál úvodní dvě sady, ale nakonec zvítězil až 6:3, 7:6, 5:7, 5:7 a 7:6 (10:7 v super tie-breaku) za tři a tři čtvrtě hodiny.

»Byl to náročný, ale zároveň skvělý zápas. Dodá mi sebevědomí. V koncovce jsem hrál soustředěně a skvěle jsem returnoval,« pochvaloval Nišikori, kterému Karlovič nasázel 59 es. »Tolik já dám za celou sezonu,« smál se vítěz zápasu.

Světová jednička Simona Halepová musela i v druhém utkání na Australian Open bojovat tři sety. Sofii Keninovou ze Spojených států amerických zdolala favorizovaná Rumunka 6:3, 6:7, 6:4 a ve třetím kole ji čeká atraktivní duel s další Američankou Venus Williamsovou.

Loňská finalistka Halepová v prvním kole porazila Estonku Kaiu Kanepiovou 6:7, 6:4, 6:2 a připsala si první vítězství od loňského srpna. Také dnes se Rumunka na postup nadřela - s Keninovou prohrávala v rozhodující sadě 2:4, pak ale získala čtyři gamy za sebou a po dvou hodinách a 31 minutách se mohla radovat.

"Vůbec netuším, jak jsem dneska vyhrála. Těžko se vysvětluje, co se na kurtu dělo," uvedla Halepová, jež loni v Melbourne prošla do finále poté, co v třetím kole a semifinále odvrátila mečboly. V zápase o titul podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Sedminásobná grandslamová vítězka Venus Williamsová prošla do třetího kola po výhře 6:3, 4:6, 6:0 nad Alizé Cornetovou z Francie. V osmifinále se buď ona, nebo Halepová může střetnout se Serenou Williamsovou, kterou ještě dnes čeká zápas 2. kola s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou.

V mužské dvouhře znamenalo druhé kolo konečnou už pro třetího hráče Top 10. Po Kevinu Andersonovi a Johnu Isnerovi vypadl i osmý nasazený Dominic Thiem. Zdravotně indisponovaný Rakušan vzdal 19letému Australanovi Alexei Popyrinovi za stavu 5:7, 4:6, 0:2.

Šampion Australian Open z roku 2014 Stan Wawrinka ze Švýcarska prohrál v tie-breakové bitvě s Milosem Raonicem. Kanaďan si pomohl 39 esy a po čtyřech hodinách zvítězil 6:7, 7:6, 7:6 a 7:6.

