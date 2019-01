Fair play Prokopa a stejně je šestý - skvělé!

Automobilový jezdec Martin Prokop se den před koncem Rallye Dakar posunul na 6. místo průběžného pořadí a v závěrečné etapě slavné soutěže se bude snažit udržet historicky nejlepší české umístění v kategorii. Ve středu byl přitom blízko posunu na 5. pozici, kterou drží Francouz Cyril Despres. Pětinásobný vítěz kategorie motocyklů krátce před cílem převrátil své mini na střechu a Prokop se mu rozhodl pomoct.

»Přesto, že jsem věděl, že se připravuji o posun o jedno místo výš v celkovém pořadí, nezapochyboval jsem ani na chvíli, že bych mu nepomohl. Na podzim jsem sice řekl, že jezdci v top 20 si nepomáhají, ale asi jsem výjimka potvrzující pravidlo,« řekl Prokop. Společně s navigátorem Janem Tománkem francouzskému sokovi pomohli. »Věřím, že se nám dobrý skutek v budoucnosti vyplatí,« uvedl jihlavský jezdec. Podobnou situaci na Dakaru v minulosti zažil sám a nikdo z předních závodníků mu nepomohl.

Prokop do předposlední etapy vstupoval jako sedmý muž průběžného pořadí, o pozici vpřed se posunul díky odstoupení třináctinásobného vítěze Dakaru Stéphana Peterhansela z Francie. Polepšil si i jeho týmový kolega Tomáš Ouředníček, jenž dojel patnáctý a průběžně je již sedmnáctý.

»Letos nás už na Dakaru nemá co překvapit. Šílené náročnosti a brutálním dunám však kontruje naše stabilní tempo, dobrá navigace a výborné spolehlivé auto. Týmový manažer Quirin Müller před startem prohlásil, že Shrek nás dostane přes duny a ještě uděláme dobrý výsledek. Věřím, že na něj máme zaděláno,« uvedl Ouředníček.

Před závěrem soutěže si polepšili i motocyklisté Milan Engel a Jan Brabec. »Chtěl jsem si pohlídat pár jezdců, aby mě nepřeskočili. Podařilo se to akorát Tomiczekovi, ale Rodriquez i Sola zůstali v celkovém pořadí za mnou. Jsem zvědavý, jak to dopadne v poslední etapě. Snad ale krásnou 16. pozici udržím,« přál si Engel.

Brabce ze hry o elitní dvacítku vyřadila devítihodinová penalizace v 6. etapě. Z 55. místa se již dokázal posunout na 36. příčku. Středa však měla z jeho pohledu k ideálu daleko.

»Dvacet kilometrů po startu jsem šel strašně na rypák. Dalších sto kilometrů si vůbec nepamatuju. Ale když jsem se po pádu sebral, měl jsem pocit, že jsem na dovče a začal hledat moře,« pousmál se Brabec. Při pádu navíc poškodil motocykl a nefungovala mu spojka.

»Asi dvacetkrát jsem tahal motorku z dun. Když mi to jednou zdechlo, tak na mě motorka padla a vylil se na mě benzín. A po devíti dnech s rozedřeným zadkem nechceš sedět v benzínu. Ale zase za tři dny se mi povedlo stáhnout na 36. celkovou pozici, to jde,« dodal Brabec.

Mezi kamiony se na 5. místo posunul Aleš Loprais, který využil problémů Nizozemce Tona van Genugtena. V závěrečný den ho čeká boj o udržení pozice či její vylepšení. Na čtvrtého Argentince Federica Villagru ztrácí 17 minut, před šestým Bělorusem Sergejem Vjazovičem má k dobru 14 minut.

»Pojedeme jako vždycky, co to jde. Co se má stát, stane se. Co se má podařit, podaří se. Pořád tu je malá šance, tak ji zkusíme využít,« uvedl Loprais. Ve středu Villagru porazil o 73 minut.

V takzvaném malém Dakaru dojel Martin Macík opět druhý a stejná pozice mu patří i průběžně. Martin Kolomý byl po kolizi s Bělorusem Alexejem Višněvským šestý. Suverénně vede Argentinec Orlando Terranova s mini.

(red)