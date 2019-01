Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákon o Britech v ČR nejspíše projde

Žádná ze sněmovních stran se nechystá vetovat zrychlené projednání zákona, který by upravil práva Britů v ČR po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody.

Jejich představitelé to řekli novinářům po schůzce s ministrem vnitra a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Hamáček předpokládá, že by Sněmovna mohla o návrhu hlasovat už příští týden. »Od žádné politické strany nezaznělo to, že by se chystaly uplatnit veto na paragraf 90. To znamená, pokud se situace nezmění, měli bychom být schopni tento zákon projednat a schválit v Poslanecké sněmovně již v prvním čtení,« řekl Hamáček a poděkoval ostatním stranám za vstřícnost.

Komunisté nicméně upozornili na to, že o konečném stanovisku musí ještě jednat jejich poslanecký klub. »Mohu přesto říci zcela s jistotou, že poslanecký klub KSČM nebude vetovat zrychlené projednávání v prvním čtení, ani se k žádnému takovému návrhu veta nepřipojí,« dodal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Komunisté podle něj mají zájem na tom, aby ČR byla připravena na tvrdý brexit. Také SPD chce ještě jednat v klubu. Bez dalšího jednání chtějí zákon podpořit zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Schůzky se účastnili zástupci všech sněmovních uskupení s výjimkou nejsilnějšího hnutí ANO, vicepremiér ale neočekává, že by se větší z vládních stran postavila proti vládnímu návrhu zákona.

Hamáček očekává reciproční postoj britské strany. Vychází přitom z loni přijatého obecného záměru britské vlády, který by měl situaci po brexitu řešit. Podle Hamáčka by britské opatření mělo platit stejně dlouho jako to české, tedy do konce roku 2020.

