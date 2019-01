Svíčičky

Tento týden se člověk, který sledoval události, opravdu nenudil, dokonce nemusel sledovat světové dění, byť vývoj kolem brexitu je vskutku zajímavý, stačilo ale naprosto to, co se dělo v našich končinách.

Fascinovalo mne, když jsem se po týdenní dovolené vrátil do redakce, že stále běží kauza Huawei, to jim to ale drží, co? Tato »špionážní« aféra se tak očividně stává jakýmsi evergreenem, holt konkurenční boj je tvrdá záležitost… Ale když už jsme u těch špionů, ti naši se zkraje tohoto týdne opravdu vytáhli.

Když se totiž člověk dozví, že pomalu i Jirásek byl proruský agent, tak v téhle zemi a především v její tajné službě opravdu už není něco v pořádku. Dějiny se zde, pravda, překrucují zcela pravidelně, ale když už se pokoušejí do školních osnov, tedy myslí dětí a mládeže, vstoupit tajné služby, začíná toho být i pro otrlé trochu moc.

No a nejironičtější je, že se tak děje v době, kdy především naši pravicoví politici adorují »svobodu a demokracii« pod záštitou piety za Jana Palacha. Nechci nijak soudit osobnost onoho našeho českého tibetského mnicha, ale to, co se děje kolem něj, tak místy podle mne už docela hraničí.

Jak už jsem jednou napsal k nějakému výročí Václava Havla, tak zde to musím parafrázovat – otevřu televizi - Palach, otevřu rádio - Palach, otevřu noviny - Palach, teď se jen bojím otevřít ledničku... Ještě bych mohl dodat, že ke všemu tomuto se pochopitelně ve stejné frekvenci objevují naši přední »demokraté« typu Kalouska a pak také různí přední »demokraté« církevní.

Do toho se nám samozřejmě aktivně zapojuje pražská kavárna, ale ruku na srdce, tedy jen tak mimochodem, zapalovat svíčky zrovna za Palacha mi přijde poněkud morbidní. Do rámce současných událostí to ale vlastně tak nějak i zapadá.

Tomáš CINKA