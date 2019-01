Ilustrační FOTO - Pixabay

Hypotéky zdražily nejrychleji za deset let

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,91 procenta z listopadových 2,78 %. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Hypotéky tak zdražily nejrychleji za posledních deset let. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 %. Loni v lednu činila 2,28 %. Zájem o hypotéky v prosinci opadl.

V posledním měsíci roku 2018 bylo sjednáno 6565 hypotečních úvěrů, o 2052 smluv méně než v listopadu. Počty podepsaných hypotečních úvěrů klesl i v meziročním srovnání, a to o 2786. V prosinci 2018 si lidé takto půjčili 14,94 miliardy korun, což je o 4,56 mld. méně než v listopadu. Meziroční pokles činil 5,2 mld. Kč.

Rychleji rostly sazby naposledy v létě roku 2008, kdy ale průměrné úrokové sazby podle Hypoindexu dosahovaly rekordních hodnot. Tehdy si lidé sjednávali hypotéky s úrokovou sazbou kolem 5,8 %.

»V závěru minulého roku již banky neměly žádný důvod otálet se zvyšováním sazeb a průměrné sazby se velmi rychle přiblížily ke tříprocentní hranici. Objemy hypotečních úvěrů zůstávají relativně silné díky stále rostoucím cenám nemovitostí. Před rokem a půl se do jen mírně nižšího objemu vešlo o desetinu více úvěrů,« uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Během celého roku rostla průměrná výše hypotéky, v prosinci 2018 dosáhla 2 274 871 Kč. Klienti bank si tedy půjčují o více jak 120 000 Kč víc než v lednu loňského roku.

Se zpožděním jsou nyní vidět kompletní důsledky říjnového zpřísnění pravidel pro získávání hypoték a zvyšování základní úrokové sazby Českou národní bankou, řekl analytik Chytrého Honzy Daniel Horňák. Nárůst sazby odráží to, že banky zdražování úvěrů naplno promítly do svých úrokových sazeb. Propad objemu není podle něj nijak tragický, v roce 2016 byl prosinec proti listopadu ještě výrazně slabší. Ochota lidí půjčovat si však nezmizela, už v lednu je opět vidět rostoucí zájem klientů o hypotéky, dodal.

Nižší zájem o hypoteční úvěry je dán především úbytkem kvalitních nemovitostí na trhu, upozornil obchodní ředitel realitní společnosti Bidli Roman Weiser. Pramení podle něj z nedostatečné výstavby hlavně ve velkých městech, kde mohou ceny nemovitostí stále ještě růst. I z toho důvodu neočekává cenový propad, trh maximálně lehce zpomalí. Počet sjednaných hypoték klesá také proto, že na ně dosáhne méně lidí, podotkl.

(ici)