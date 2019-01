Ilustrační FOTO - Pixabay

Nachlazení se nemá přecházet

Třetina Čechů a Slováků chodí podle průzkumu STEM/MARK do práce, i když je nachlazená. Přitom téměř 70 procentům respondentů vadí, když jejich kolegové chodí do práce nemocní.

»Každá nemoc je pro lidský organismus zátěží vyžadující velkou dávku energie. Nachlazení je infekční virové onemocnění způsobené celou řadou respiračních virů. Jelikož má zpravidla pomalejší nástup a kratší dobu rekonvalescence než chřipka, člověk má tendenci ho přecházet,« řekl primář Kliniky ušní, nosní a krční II. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol Michal Jurovčík.

Přecházení nechlazení podle něj ale může vést k dalším komplikacím, jako jsou záněty dutin, středního ucha, v krajním případě i srdečního svalu nebo problémy nervové, například záněty obličejových nervů.

V Česku nejčastěji podle průzkumu pracují i nemocní mladí do 30 let, na Slovensku od 30 do 44 let. Asi polovina nejde do práce při horečce. Osm lidí ze sta ale neodradí ani teplota vyšší než 38 stupňů Celsia, naopak jen čtyři procenta zůstávají doma při rýmě.

»Je to závislé na tom, jestli firma poskytuje sick days nebo jaké jsou aktuální podmínky hrazení nemocenské,« uvedl ředitel STEM/MARK Jan Tuček. Sick days neboli několik dní zdravotního volna bez zkrácení platu může využívat asi čtvrtina zaměstnanců, většinou ve větších městech. Nachlazení řeší Češi většinou bez pomoci lékaře, sami si naordinují čaj, vitaminy nebo volně prodejné léky.

Chřipka se od běžné virózy či nachlazení liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je podle odborníků vyhnout se kontaktu s nemocnými a pravidelné mytí rukou mýdlem, například po cestování hromadnou dopravou. Přecházení chřipky může podle odborníků nemoc prodloužit až dvojnásobně.

Plošná chřipková epidemie zatím do Česka nedorazila, v některých státech zejména jižní a severní Evropy už vypukla. Počet případů ale podle Státního zdravotního ústavu v druhém kalendářním týdnu letošního roku rostl.

