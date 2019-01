Ilustrační FOTO - Pixabay

Jen kampaň nedostatek sester nevyřeší

Ministerstvo zdravotnictví plánuje na jaře spustit kampaň na podporu studia na zdravotních školách. Jejím cílem je ukázat pozitivní stránku profese zdravotní sestry a zvýšit tak zájem o studium. Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové jen samotná kampaň nestačí, potřeba je provést i řadu dalších opatření.

O záměru spustit kampaň na zatraktivnění studia na zdravotních školách mluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na semináři ve Sněmovně. »Na jaře chystáme spustit kampaň na podporu studia na zdravotních školách, jejím cílem je ukázat i jejich pozitivní stránku a vytvořit pozitivní obraz těchto profesí, abychom ovlivnili mladé lidi, aby šli na sestry studovat,« řekl ministr.

Nedostatek zdravotnického personálu, hlavně nelékařského, je podle něj jeden z nejzásadnějších problémů českého zdravotnictví. Ministerstvo podle něj tento problém intenzivně řeší. »Pracujeme na zvýšení celospolečenské prestiže a atraktivity povolání,« uvedl Vojtěch. Sestry chybí především ve velkých městech, nejhůře je na tom Praha a Středočeský kraj. Zdravotnictví se potýká také s nedostatkem lékařů, na rozdíl od sester chybí především v regionech, ve městech jich je dostatek.

Špatně nastaveny kompetence

»Samozřejmě je důležité, aby se povolání sester zatraktivnilo a aby více studentů nastupovala do těchto profesí,« reagovala pro náš list Marková. Problém však podle ní není ani tak v nedostatku lidí, kteří jdou studovat, ale spíše v tom, kolik absolventů potom přichází do praxe. »Kampaň je v pořádku, ale je třeba učinit opatření, aby zdravotní sestry vůbec nastoupily jako absolventky do systému a následně aby neodcházely. Hodně se diskutuje o otázce kompetencí, protože jedním z důvodů, proč sestry odcházejí, jsou právě špatně nastaveny kompetence zvlášť u vysokoškolsky vzdělaných sester,« dodala. Problémy, které vedou k tomu, že sestry do praxe nepřicházejí nebo z ní odcházejí, podle ní ani sebehezčí kampaň nevyřeší.

Chybějící personál – ohrožení péče

Podle místopředsedy zdravotnického výboru Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) je potřeba ukázat mladým lidem, že profese středního zdravotnického personálu jsou potřebné. »Nedostatek zdravotnického personálu je v některých regionech kritický a ohrožuje poskytování zdravotní péče,« uvedl. Problém podle něj narůstal několik let. »Neřešili jsme ho. Podcenili jsme některé faktory, hlavně demografický vývoj populace, která stárne, ale i demografický vývoj zdravotníků,« dodal.

To dokládají i data, která na semináři prezentoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podle nich je hlavním problémem českého zdravotnictví nedostatek sester především v akutní lůžkové péči a demografické stárnutí lékařů. Pokud jde o sestry, demografický úbytek není podle Duška tak alarmující jak u lékařů, kde představuje hlavní důvod jejich nedostatku. Průměrný věk ambulantních specialistů a praktiků je podle posledních údajů 58 let. »To je hrana důchodového věku. Za deset let se tento segment demograficky zhroutí,« varoval Dušek. Ještě horší situace je u lékařů pro děti a dorost, kde je průměrný věk 61 let. »Je třeba se na tuto profesi zaměřit,« dodal ředitel ÚZIS.

S úbytkem pomůže navýšení počtu studentů

Vojtěch připomněl, že úbytek lékařů by mohlo zastavit loňské rozhodnutí o navýšení počtu studentů na lékařských fakultách o 15 procent. Současně s tím vláda slíbila na jejich výuku přidat za deset let 6,5 miliardy korun. Jeden student všeobecné medicíny přijde podle předsedy Asociace lékařských fakult a děkana 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Aleksiho Šeda asi na milion korun, pokud nestuduje déle než šest let. Od státu dosud dostávaly fakulty jen dvě třetiny nákladů, zbytek vydělávaly výukou v angličtině.

Proděkan LF Masarykovy univerzity Martin Repko však zároveň upozornil, že je třeba plánované navýšení počtu studentů racionálně využít. »Musíme si uvědomit, že je potřeba studenty medicíny stimulovat, aby se dostali do českého zdravotnictví, aby neutekli za hranice,« uvedl Repko.

(jad)