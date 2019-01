Corbyn své požadavky přednesl včera v projevu ke členům a příznivcům Labouristické strany v jihoanglickém Hastingsu. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Corbyn: vládní brexitová dohoda mrtvá

Lídr opozice v britském parlamentu Jeremy Corbyn označil vládní brexitovou dohodu za mrtvou a premiérku Theresu Mayovou vyzval, aby umožnila konání předčasných voleb.

Pozvánku k jednání o dalším postupu v otázce brexitu, kterou dostal od Mayové, označil Corbyn za trik. Nadále podle něj platí podmínka, že se jednání zúčastní, pokud premiérka vyloučí odchod Británie z EU bez dohody. Možností řešení patové situace je podle něj i nové referendum.

»Řeknu to znovu: Jsem připraven jednat, ale na začátku musí být to, že hrozba katastrofického scénáře odchodu bez dohody zmizí ze stolu,« uvedl Corbyn. Pokud premiérka neřízený brexit bez dohody nevyloučí, prokáže to podle lídra opozice jediné: že snahu prosadit svou dohodu v parlamentu nemyslí vážně.

Britská premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikipedia commons

Pokud se nebudou konat předčasné volby a Mayová ani nepředloží plán B, který by byl pro labouristy přijatelný, bude načase hledat jiné možnosti. Jednou z nich je podle Corbyna i »lidové hlasování«. Zároveň dal najevo, že druhé referendum o brexitu považuje za poslední z možností a že by nemohlo být jen zopakováním hlasování z roku 2016.

Vypsání druhého referenda o brexitu podpořila i skupina konzervativních poslanců, která spustila kampaň s názvem Právo hlasovat (Right to Vote). »Vím ze svých soukromých rozhovorů v parlamentu, že podpora referenda mezi mými kolegy existuje a rychle roste,« uvedl poslanec Phillip Lee, který loni opustil funkci v britské vládě na protest proti jejímu brexitovému plánu.

Plán B v pondělí

Návrh na další postup v otázce plánovaného odchodu Británie z Evropské unie představí britská premiérka Theresa Mayová parlamentu v pondělí.

Termín potvrdila včera Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu v Dolní sněmovně. V úterý 29. ledna budou o takzvaném plánu B poslanci celý den debatovat a následně i hlasovat. Původně měla vláda v případě odmítnutí brexitové dohody předložit parlamentu alternativní návrh do tří týdnů. Minulý týden ale schválili zákonodárci dodatek k zákonu o odchodu Británie z EU, který vládě ukládá přijít s plánem B nejpozději do tří zasedacích dnů po odmítnutí dohody. Britská Dolní komora v pátek běžně nezasedá, třetím zasedacím dnem od úterního odmítnutí dohody bude právě pondělí.

(čtk)