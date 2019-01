Nevydařené sprinty českých biatlonistů

Odložený sprint biatlonistů v Ruhpoldingu vyhrál suverén sezony Světového poháru Johannes Thingnes Bö z Norska o 7,9 sekundy před starším bratrem Tarjem. Čeští reprezentanti dnes převedli pomalejší běh a nejlepší z nich Michal Krčmář byl navzdory bezchybné střelbě až pětadvacátý. V odpoledním závodě žen se z vítězství radovala Slovenka Anastasia Kuzminová. Ani jedna z českých reprezentantek nebodovala.

Sprint na 10 km se měl původně konat už ve středu, ale kvůli sněhové kalamitě byl přeložen. Ve čtvrtek se jelo za slunečného počasí a ideálních podmínek, které využil k osmému vítězství v sezoně v jedenáctém individuálním závodu lídr Světového poháru Bö.

Ačkoli musel na jedno trestné kolo, porazil 25letý Nor o osm sekund střelecky bezchybného staršího sourozence Tarjeho. Třetí byl k radosti domácích fanoušků s odstupem 10,5 sekundy Němec Benedikt Doll.

Tři ze čtyř českých biatlonistů na střelnici nechybovali, ale vinou horšího běhu skončili daleko za nejlepšími. Pětadvacátý Krčmář ztratil na vítěze 1:10,9 minuty, jednatřicátý Ondřej Moravec ještě o devět sekund víc. Čtyři místa za bodovanou čtyřicítkou skončil dvacetiletý Jakub Štvrtecký. Tomáš Krupčík, jenž jako jediný z Čechů musel na trestné okruhy, obsadil 77. místo.

Českým biatlonistkám se nedařilo ani na střelnici a nejlepší z nich Markéta Davidová obsadila až 50. místo. Hrdinka nedělní bronzové štafety Davidová rozjela závod nenadějněji, ale po nule vleže se připravila o šanci na lepší umístění dvěma chybami vestoje. Tentokrát navíc ztrácela i v běhu.

Rychlejší než ona byla i Vítková, která ale musela absolvovat dokonce tři trestná kola. »Nevím, co jsem tam dělala. Když už se mi běhá líp na trati, tak dělám něco špatně na střelnici,« posteskla si.

Vítková skončila na 51. místě, Eva Puskarčíková byla se dvěma chybami o tři příčky níže. Lucie Charvátová i Jessica Jislová skončily ještě hlouběji v poli poražených.

Kuzminová vyhrála podruhé v sezoně. Díky bezchybné střelbě a nejrychlejšímu běhu porazila o 11,9 sekundy Italku Lisu Vittozziovou. Třetí skončila Švédka Hanna Öbergová. Nejlepší domácí závodnicí byla Laura Dahlmeierová, která při opětovném návratu do SP skončila devátá.

V dalších dnech jsou v Ruhpoldingu na programu štafety a v neděli závody s hromadným startem. V tom ženském ale budou Češky stejně jako v Novém Městě na Moravě chybět.

Muži - sprint (10 km):

1. J. T. Bö 22:56,3 (1 trest. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -7,9 (0), 3. Doll (Něm.) -10,5 (1), 4. M. Fourcade (Fr.) -15,9 (0), 5. Loginov (Rus.) -26,1 (1), 6. Hofer (It.) -33,2 (1), 7. Kühn (Něm.) -39,4 (1), 8. Eder (Rak.) -42,7 (0), 9. Jacquelin (Fr.) -46,3 (1), 10. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (0), ...25. Krčmář -1:10,9 (0), 31. Moravec -1:19,7 (0), 44. Štvrtecký-1:38,1 (0), 77. Krupčík -2:14,0 (2).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 602, 2. Loginov 452, 3. M. Fourcade 385, 4. Eder 362, 5. Desthieux (Fr.) 362, 6. T. Bö 352, ... 16. Krčmář 202, 17. Moravec 200.

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Kuzminová (SR) 19:15,1 (0), 2. Vittozziová (It.) -11,5 (0), 3. Öbergová (Švéd.) -29,1 (0), 4. Röiselandová (Nor.) -30,6 (1), 5. Bescondová (Fr.) -32,5 (0), 6. Wiererová (It.) -40,2 (1), 7. Chevalierová a Braisazová (obě Fr.) obě -46,1 (0), 9. Dahlmeierová -47,7 (0), 10. Preussová (obě Něm.) -50,8 (1), ...50. Davidová -2:04,7 (2), 51. Vítková -2:07,5 (3), 54. Puskarčíková -2:11,4 (2), 85. Charvátová -3:03,0 (3), 100. Jislová -4:14,5 (3).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. Wiererová 476, 2. Vittozziová 450, 3. P. Fialková (SR) 401, 4. Kuzminová 387, 5. Chevalierová 365, 6. Röiselandová 352, 7. Öbergová 313, 8. Mäkäräinenová (Fin.) 307, 9. Hojniszová (Pol.) 304, 10. Krjuková (Běl.) 295, ...38. Puskarčíková 101, 42. Davidová 79, 47. Vítková 69, 64. Charvátová19, 77. Jislová 10.

(čtk)