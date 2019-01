Modernizace dálnice D1. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stavbaři chtějí zakázky za optimální ceny

Při zadávání veřejných stavebních zakázek je potřeba brát v potaz optimální, a nikoliv nejnižší cenu. Vyhnuli bychom se tak potížím, jaké nastaly v poslední době například na dálnici D1.

Prohlásil to nový prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza. Za další priority svazu označil například vytvoření politické shody na novém stavebním zákoně, novelizaci zákona o urychlení výstavby nebo zajištění dostupného bydlení.

»Co se nás dotýká bytostně, je určitá kultivace prostředí v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek. Tak, abychom z pozice svazu vyvinuli určitý tlak na zadavatele, aby se nebáli používat institut optimální ceny a nezadávali podle nejnižší ceny. Metodiky k tomu tady existují,« uvedl Nouza, který na konci loňského roku nahradil ve funkci Václava Matyáše.

Podle Nouzy to znamená, aby veřejné instituce, ať už městské, krajské nebo státní, dokázaly v zadávací dokumentaci nastavit podmínky tak, aby vzniklo nějaké smysluplné řešení. »Aby se nestalo to, co jsme v poslední době viděli například na dálnici D1. Ten případ je nejznámější, ale není samozřejmě jediný,« dodal Nouza.

Zakázku na modernizaci úseku mezi 90. a 104. kilometrem dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy, které nabídlo nejnižší cenu 1,75 miliardy korun. Konsorcium nedokázalo modernizaci dokončit před zimou. V polovině prosince doprava na dálnici ve zúženém úseku několikrát zkolabovala. Ředitelství silnic a dálnic poté s firmami ukončilo smlouvu. Nový zhotovitel začne na čtrnáctikilometrovém úseku pracovat v létě.

Jako zásadní označil Nouza přípravu nového stavebního zákona. »Program vlády je poměrně ambiciózní. Myslím, že tam bude určité zpoždění, že to přejde z jednoho volebního období do druhého. Naším zájmem je, abychom tomu vytvořili politickou podporu napříč politickým spektrem. My jako svaz neřešíme, jestli je někdo z vlády nebo z opozice,« uvedl Nouza, který byl v minulosti pražským zastupitelem a náměstkem primátora. Podle harmonogramu ministerstva pro místní rozvoj, které za přípravu zákona zodpovídá, by měl být platný ve druhém čtvrtletí roku 2022, v účinnost by měl vstoupit o rok později.

Za důležitou považuje Nouza také novelizaci zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, do kterého by měla být zavedena takzvaná fikce souhlasu. To znamená, že když by se příslušný úřad nevyjádřil do 30, ve složitějších případech do 60 dní, považovalo by se to za souhlas. »Současná situace v oblasti povolování a přípravy staveb, zejména dopravního charakteru, je tristní. Na povolení se čeká třeba i 14 let. To je neakceptovatelné a je třeba s tím něco udělat,« řekl Nouza.

Svaz bude podle něj spolupracovat také v zajištění dostupného bydlení. Jak zmínil, města by v této oblasti neměla podnikat sama. »Chtěli bychom trochu rehabilitovat pojem nájemního bydlení. Bohužel není finančně naplněn ani Státní fond rozvoje bydlení. A my chceme najít řešení, jak ho naplnit. Nejen ze státních zdrojů, ale třeba i spoluprací s privátním sektorem,« doplnil Nouza.

(ici)