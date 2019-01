Neviditelný řetěz

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt nedávno oznámil »nejvýraznější rozšíření britské diplomatické sítě během této generace«. V londýnském politologickém institutu představil plány, jak »oživit a rozšířit« britskou diplomacii po letech diplomatických škrtů.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. FOTO - wikipedia commons

Plány souvisí se snahou Londýna posílit po brexitu britský vliv ve světě. Londýn má v plánu najmout nejméně 1000 dalších diplomatů, otevřít nové ambasády a posílit výuku jazyků. Mělo by být otevřeno 12 nových zastupitelských úřadů. »Tato země se nachází v klíčovém historickém okamžiku,« uvedl Hunt. Demokratické hodnoty jako právní stát, oddělení jednotlivých složek státní moci či dodržování občanských a politických svobod jsou dnes podle Hunta »zřejmě více ohrožené, než kdykoli od pádu Berlínské zdi«. »Můžeme využít svůj vliv, dosah a moc k tomu, abychom bránili své hodnoty a stali se neviditelným řetězem, který spojuje světové demokracie,« dodal šéf britské diplomacie. Mluvčí ministerstva zahraničí sdělil, že po rozšíření diplomatického sboru bude mít Londýn představitele v 83 % zemí OSN. V řeči Role Británie ve světě po brexitu Hunt uvedl, že nová pracovní místa vzniknou do konce roku 2020 a půjde o 335 pozic ve světě, 328 v Londýně a 329 pozic vytvořených pro místní obyvatele v cizích zemích. Ministerstvo zahraničí zaměstnávalo v letech 2016-17 po světě 12 865 pracovníků. Musíme oživit a rozšířit britskou diplomacii, v minulosti jste možná slyšeli o snižování nákladů a ústupu, ale to už nikdy více, řekl ministr.

(čtk)