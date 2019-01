Ilustrační FOTO - Pixabay

Silnice mohou namrzat

Silnice v Libereckém kraji mohou namrzat. Varování cestářů platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova či silnici 13 z Liberce do Frýdlantu. Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 15 centimetrů. Při poklesu teplot hrozí jejich namrzání.

Jihočeský kraj

Na některých jihočeských vozovkách ve vyšších polohách se může tvořit náledí. Týká se to především Českokrumlovska a Prachaticka. Na některých místech lehce prší, nebo drobně sněží. Silničáři proto museli v celém regionu udržovat vozovky. ČTK to řekla Kateřina Řepová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"Nejvíce práce jsme měli na Prachaticku od Netolic výše, na Českokrumlovsku a také na Strakonicku v okolí Volyně," řekla. Dodala, že všechny vozovky by měly být ošetřené, ale všude platí sjízdnost se zvýšenou opatrností.

Teploty se v regionu pohybují většinou pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se budou přes den vyskytovat sněhové nebo dešťové přeháňky.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začalo znovu sněžit. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, sněhové jazyky se mohou tvořit už od 300 metrů nad mořem. Velmi kluzká vozovka je například na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u odbočky na Olšová Vrata a golfové hřiště, vyplývá z informací serveru Dopravniinfo.cz.

Rozbředlý sníh po chemickém ošetření je ale také na dálnici D6 i na dalších silnicích první třídy v kraji. Na silnicích nižších tříd leží vrstva nového sněhu.

Podle předpovědi meteorologů by nicméně srážky měly dopoledne ustávat a během dne by se obloha měla vyjasnit. Teploty mohou klesat až k sedmi stupňům pod nulou.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. V Krkonoších a v Orlických horách je na cestách vrstva ujetého sněhu. Na Jičínsku by si řidiči měli dát pozor na náledí. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do dvou stupňů, na horách byly minus dva stupně. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Meteorologové v kraji předpovídají oblačno, postupně místy až polojasno. Dopoledne se mohou místy objevit sněhové přeháňky, na horách mohou být četnější a vydatnější. Teploty by se přes den měly pohybovat kolem nuly, na horách má být kolem minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

Pro nákladní vozidla nad šest tun byla v 9:30 kvůli sněžení uzavřena až do odvolání silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Problémy nastávají pokaždé, když není holá, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která zajišťuje údržbu krajských komunikací. Řidiči nákladních vozů musejí po silnici 13 přes Frýdlant. Problémy měli podle policie zejména řidiči kamionů dopoledne i na dalších místech v Libereckém kraji.

Neprůjezdná byla dopoledne část silnice první třídy 16 v Horce u Staré Paky na Semilsku. V serpentinách ve směru od Čisté stálo pět kamionů a autobus. "Už je to v pořádku a průjezdné," řekla před polednem ČTK mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Další kamion podle ní uvízl na železničním přejezdu v Tanvaldu a obtížně sjízdná bylo kvůli náledí pro nákladní vozy stoupání na silnici 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry. Šrýtrová řidičům nákladních vozidel doporučuje, aby při cestě do Polska raději jezdili po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Za dopoledne se stalo v kraji asi 15 dopravních nehod, obešly se bez zranění.

Dopoledne v kraji několikrát vydatně sněžilo, podle předpovědi by odpoledne měly srážky ustávat. Teploty jsou v celém kraji pod nulou, na horách je až minus sedm stupňů Celsia. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. "V horách rozšiřujeme komunikace. Máme nasazenou speciální techniku, aby byly hory na víkend a nájezdy lyžařů trochu připravené," řekl Šén. Frézy jsou podle něj například v Kořenově v Jizerských horách a v jeho okolí.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. V noci připadl i v níže položených oblastech. Většinou je rozbředlý, ve výše položených místech i uježděný, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrounu a Žamberku, kde jsou na vozovkách zbytky zmrzlého sněhu a nerovnosti. Silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý Vrch do Červené Vody na Orlickoústecku je sjízdná se sněhovými řetězy. V Železných horách se ve vyšších polohách místy tvoří náledí po odtávajícím sněhu, v oblastech, kde se nesolí, leží někdy vrstva zledovatělého sněhu po závějích.

Počasí způsobilo i několik dopravních nehod. U obce Voleč na Pardubicku se na namrzlé silnici srazily osobní a nákladní automobil, jeden člověk na místě zemřel. V Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku hasiči ráno zasahovali u nehody osobního vozu, který skončil mimo vozovku a na střeše, jeden zraněný byl předán do péče zdravotníkům.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, vál slabý vítr. Na Chrudimsku a Pardubicku byly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Plzeňský kraj

Zhruba u dvaceti 20 nehod, k nimž výrazně přispěla ledovka, byli už od brzkého rána dopravní policisté v Plzni. V terénu je více hlídek a pomáhají dopravní policisté z Plzně-venkova, řekla ČTK policejní mluvčí Veronika Hokrová. Všechny kolize se obešly bez vážnějších následků. V ostatních šesti okresech Plzeňského kraje byly zatím jen čtyři nehody, také bez zásadních poranění.

Dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo potvrdil problémy s ledovkou v krajském městě. Podle něj sypače firmy, která zajišťuje v Plzni zimní údržbu, nevyjely včas. "V ostatních místech kraje jsou všechny silnice první až třetí třídy po nočním ošetření sjízdné s velkou opatrností," řekl. Krajská SÚS měla v noci v provozu všechnu techniku. "Problémem bylo, že kolem druhé přestalo pršet a hned začalo sněžit," uvedl. V současné době už nejsou přeháňky nikde v kraji.

Podle Sádla bude v regionu celý den kolem nuly, tedy od minus dvou do plus jednoho stupně a mohou se tvořit ledovky. V noci bude větší mráz a tlačí se sem roztroušený sníh, řekl.

"Policisté žádají řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu stavu vozovky, byli obezřetní a nepřeceňovali své schopnosti," uvedl Hokrová. Dodala, že na sídlišti Vinice naboural řidič osobního vozidla se třemi promile alkoholu do autobusu, v němž se ale nikdo nezranil. Problémy jsou podle Sádla v Plzni na staré silnici I/27 u přehrady České údolí, kde stojí auta v kopci.

Firma Saferoad, která zajišťuje zimní údržbu v Plzni, uvedla, že jejích sedm sypačů vyjelo na všech sedm okruhů na popud dispečera před 06:00 a od té doby jezdí po městě. "V Liticích (u přehrady České údolí) se stala nehoda ještě před příjezdem sypače, který se tam nemohl dostat. V takových případech ale vysíláme menší vůz, čtyřkolku, která za 25 až 30 minut dojela na místo z druhé strany po dálnici a Litice zprovoznila," uvedl za firmu Marcel Mourek.

Kromě Plzně hlásí policisté od rána po jedné nehodě v Úlicích a Nebílovech, obě na Plzeňsku. Dále dvě kolize na Domažlicku, přímo v Domažlicích a ve Staňkově.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých cestách leží zbytky sněhu, v Krušných horách se tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z informací cestářů a Ředitelství silnic a dálnic.

V nižších polohách kraje se objevují dešťové přeháňky. Sněhový poprašek leží na komunikacích na Ústecku. Více sněhu je na silnicích II. a III. třídy v Krušných horách.

Slabý vítr vane na Mostecku, Chomutovsku, silný vítr je už opět v horách. Silničáři proto nabádají k opatrnosti. Průjezdné jsou zatím všechny cesty vyjma úseku Výsluní - Rusová.

Kraj Vysočina

Kvůli zledovatělé vozovce stojí oba směry na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Problémy jsou podle mluvčí policie Dany Čírtkové se zledovatělou vozovkou i jinde v kraji. Řidiči musejí být opatrní nejen na mokrých hlavních tazích, které mohou začít namrzat, ale i na lesních úsecích vedlejších silnic, kde leží ujetý nebo zledovatělý sníh, zjistila ČTK u krajských silničářů.

Podle dispečera krajských silničářů Aleše Hubeného byly v noci v kraji teploty nad nulou. "O půlnoci byly tři stupně, ještě ve čtyři ráno se teplota držela půl stupně nad nulou, po páté hodině ráno spadla pod nulu a silnice začaly namrzat," řekl Hubený. Kvůli zledovatělé vozovce museli nad ránem silničáři vyjet i k Želetavě na Třebíčsku.

Podle meteorologů bude na Vysočině proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí minus dvou do dvou stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 15 centimetrů. Při poklesu teplot hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Se zbytky sněhu musejí řidiči počítat také na vozovkách v Hostýnských vrších. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, na některých místech Kroměřížska a Vsetínska i polojasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od jednoho do pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout čtyř stupňů Celsia. Přes den bude panovat zpočátku velká, postupně proměnlivá oblačnost, místy se objeví sněhové přeháňky. K večeru očekávají meteorologové ustávání srážek a vyjasňování. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině. Večer vítr zeslábne a změní se na severní.

(čtk)