Velké varování a velká šance

Byly Vánoce, Silvestr, Nový rok, obchody řadu dnů před nimi praskaly ve švech. Přezásobenost i potravinářským zbožím s omezenou dobou trvanlivosti byla zjevná, pulty se prohýbaly. Ne všechno se prodalo. Pokud jde o oděvy, boty, ledničky a hračky, snad se ještě prodají, byť třeba ve výprodejích. Nezkazí se totiž. Pokud jde o potraviny, je to jiné. V době, kdy leckde na světě lidé ještě umírají hladem. Také v nedělním televizním zpravodajství, v první neděli po »Třech králích«, jsme mohli vidět děti, které umírají hlady na jiném kontinentu, než je Evropa. Převézt »zbytky« potravin tam, třeba do Afriky, ale i jinam, se nevyplatí, nelze ani při těchto příležitostech omezit nadvýrobu, protože kapitál by nevydělal, není možné ani snížit ceny zboží, neboť přece jde o dividendy a nakonec i o platy »dělníků«, protože kdyby se oni v zemích, kde vládne »demokracie«, vzbouřili, mohlo by to znamenat i konec dividend. A snížení cen by navíc znamenalo méně výnosů. Stačí si vzpomenout na ruský Říjen, proto takové zděšení i z francouzských »žlutých vest«.

Kapitál potřebuje točit penězi a zbožím, které pak vytvářejí další kapitál. Takový je svět založený na mamonu. O budoucnost nejde, jde o dnešek. Nejde ani o životy těch, kteří nezajišťují pohyb kapitálu. Ti mohou mřít podvýživou nebo se vybíjet v lokálních válkách. Před časem tzv. Zelení vyhlásili boj devastaci přírody, která na onen výše zmíněný koloběh také doplácí. A pak se ukázalo, že všechno je jinak a že smyslem například fotovoltaických elektráren není ani tak pomoci právě přírodě, ale těm, kteří fotovoltaiky vlastní. A zase šlo jen o peníze.

Když ti rozumní přece jen připraví i třeba malinké nepatrné řešení, přijdou Trumpové, kteří i přijaté dohody v zájmu kapitálu jednoduše zruší. I takové, které se týkají globálního oteplování a emisí z amerických a dalších továren. Poručit jim, aby tak nedělali, nelze. Kapitál je příliš silný a nenechá si svá privilegia vzít. Dokonce ruší také taková rozumná řešení, jako je zákaz ničit brazilské deštné pralesy. Stačí k tomu jedny volby, jež někdo nazývá demokratické, sliby, které nikdy nebudou splněny, a následné vítězství exponenta kapitálu.

Je vůbec naděje na změnu? Je. Naděje přece umírá poslední. K tomu je však třeba se postavit kapitálu a odvrhnout zavádějící sliby, jež nikdy nebyly myšleny opravdu vážně a které prostřednictvím svých politických stran a hnutí nabízejí při každých volbách. Volby do Evropského parlamentu jsou k tomu velkou příležitostí.

Milan ŠPÁS