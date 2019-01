Vymývání mozků

Přes nové pravicové tištěné médium nazvané jednoduše »N« jsme se dozvěděli něco víc podrobností o tzv. sovětské verzi dějin, která se učí na školách. Problém je totiž nejen ve zbytečném věnování se antice, ale zvláště pak v nesprávné, snad dokonce lživé, koncepci týkající se nejen období husitství, ale i národního obrození, našeho slovanofilství. Nejsme totiž, my Češi, prý »čistými« Slovany a vůbec není pravda tvrzení o našem »odvěkém střetu« s Němci. Nedivím se, když tyto nesmysly četl Václav Klaus ml., předseda školského výboru Poslanecké sněmovny, že reagoval v České televizi odmítavě. A to, prosím, byl do Sněmovny vyslán za ODS. Nedivím se ani prezidentu Zemanovi, když občas se zamýšlí nad špatnou prací BIS.

To husitství přece znamenalo, alespoň tak to tvůrce oné pasáže ve zprávě BIS myslel, zpochybnění odvěkých hodnot, a těmi bylo učení tehdejší »římské« církve, zničilo prosperující stát a bylo jen jakousi heretickou vzpourou proti stávajícímu řádu. To, že v následujících staletích se lidé, ač všeovlivňující katolická církev se snažila lidem zvěstovat správné myšlení, stále drželi heretických myšlenek, je dnes konečně třeba napravit – tak to myslí pisatelé zprávy BIS? Jen zapomínají, že stoupencem onoho heretického pojetí byl i prezident Masaryk. Odvrhněme tedy Masaryka – až tam bychom se měli podle autorů zprávy dostat?

A co uděláme s oním tvrzením o »odvěkém střetu Čechů s Němci«? Podle BIS to nebylo pravda, i když počínaje Palackým a konče třeba chartistickým historikem Kohoutem, abych nejmenoval komunistické dějepravce, to tak bylo. Chápu, že autorům zmíněné zprávy vůbec nejde o naše »češství«, a vůbec by jim nevadilo, kdybychom dopadli jako Polabští Slované, tedy ohněm a mečem byli převedeni na »němectví«, ani kdyby nás ještě v 18. století poněmčili a nějaký ten páter Vrba, Kramerius či Jungmann nebyli vůbec. Že jazyk by pomalu zmizel, a jako je to v Lužickém Srbsku, by se možná někde udržoval jako folklor.

Ti tvůrci »nové koncepce«, jež vzniká v jejich hlavách, zřejmě nic nevědí o snaze Franků, tedy germánských předchůdců Němců, zničit náš stát už v samém počátku, jejich nájezdy, vpády vojsk se pokusili český stát v průběhu dějin »tisíckrát« podřídit. Že to byli rakouští Němci, kdo zabránil v onom zmíněném 19. století rovnoprávnosti češtiny s němčinou, že Heydrichův plán na »likvidaci Čechů« pocházel z nacistického Německa, atd. Kam se mohli obrozující se Češi jinam obrátit, když cítili, jak rakouský stát je bere jako druhořadé, než k myšlence slovanství? Tehdy se tomu říkalo panslavismus a šlo vždy o obranu před někým. V našem případě před Němci. To se přece popřít nedá...

V příkladech lze pokračovat. Dospělí, »zasažení sovětským výkladem našich dějin« si s »novým přístupem« poradí a nebudou se většinou vzrušovat. Učitelé, i když zřejmě většina z nich názor BIS »nebere«, se budou muset, pokud by BIS dokázala prosadit svou koncepci, podřídit, ale co děti? V Čapkově Matce v závěrečné pasáži je věta, která zlomila matčin odpor. Pamatujete: Byla o tom, že vraždí naše »malé usmrkané děti«. To, co prosazuje BIS, je možné také srovnat s »vražděním«, i když v něm zatím nejsou mrtví, protože systematické »vymývání mozků těch nejmenších«, je něčím podobným.

Věřím, že rozumní lidé tento výmysl, jenž snad dokonce měl svůj ideologický základ za našimi západními hranicemi, odmítnou. Proto mě mrzí, že Plagovo ministerstvo se nad ním prý, alespoň podle televize, bude vůbec zamýšlet.

Jaroslav KOJZAR