Pokrok je pokrok

Často mě překvapí, že lidé nechápou princip všeobecného společenského a vědeckotechnického pokroku, který se projevuje často již z desetiletí na desetiletí, tím spíše v delším časovém úseku vzrůstající průměrnou životní úrovní obyvatel. Trklo mě to opět do očí při četbě jednoho rozsáhlého článku v nové a jistě ambiciózní tiskovině zvané Deník N, která jako pilotní projekt vyšla »v papírovém provedení« poprvé u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR, a pak až s Novým rokem. Titulek hovořil sám za sebe: »Skvělá doba« první republiky je mýtus. Češi dnes žijí lépe.

Autorka článku vyšla z myšlenky premiéra Babiše, který prý měl takové srovnání ve prospěch první republiky učinit. Nevím. Ale tuším, že ekonom Babiš, užil-li vůbec takového výroku, k němu sáhl zřejmě jen obrazně. Deník N se však této teze chopil (že by i v tomto bylo nutné se s Andrejem Babišem konfrontovat?) a porovnal životní podmínky v Československu roku 1930 a v České republice 2016, přesněji bohatství, situaci na trhu práce, bezpečnost, dostupnost zdravotní péče, vzdělanost obyvatelstva a naději dožití. A závěr? »Objev« hodný nositelů Nobelovy ceny za ekonomii: »Výsledný index kvality života ukazuje, že nyní je lépe.«

Aniž bych prováděla jakákoli statistická porovnání, je přece zřejmé, že každá společnost se vyvíjí, pokud se nejedná o vyloženou regresi způsobenou válečným strádáním, zotročením, perzekucí apod. Za 86 let, která tvoří rozdíl mezi roky 1930 a 2016, dojde k všeobecnému průměrnému zlepšení sociální situace lidí v důsledku vyššího výkonu ekonomiky, společnost se tedy stává bohatší a může více občanům dopřát. Říká se tomu pokrok. Jak toto bohatství mezi lidi rozdělí, zdali více, či méně rovnoměrně a spravedlivě, nebo naopak nechá jeho většinu v kapsách úzké skupinky boháčů, aby ti ostatní ostrouhali, to už závisí na programu vládnoucí politické síly.

Podobně nesmyslně, jako v tomto jednom konkrétním novinovém článku, se v době předlistopadové srovnávala životní úroveň lidí v první ČSR s obdobím například 70. či 80. let. Pochopitelně, že byla vyšší v době, která spadala do období socialismu, a nebylo to jen tím, že došlo k jiné organizaci hospodářství, k masové bytové a průmyslové výstavbě, ke zkrácení pracovní doby, k řadě sociálních vymožeností v důsledku prolidového zákonodárství apod. Byl v tom také vklad výsledků vědy a techniky, mezinárodní dělby práce apod.

Co si však autorka článku v Deníku N neuvědomila, je skutečnost, že vyšší současný životní standard lidí u nás ovlivňují silně rezidua socialistického zřízení, jehož některé prvky tvoří pilíř kapitalistického sociálního státu - například bezplatné státní školství, unikátní školní stravování, všeobecné zdravotní pojištění, důchodový a sociální systém, veřejná doprava aj.

Monika HOŘENÍ