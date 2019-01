Ilustrační FOTO - Pixabay

Chřipka není legrace, ale nemoc!

Věřím lékařům, a proto už několik let se nechávám u svojí obvodní lékařky očkovat proti chřipce. Výsledek? Nic moc. Z nosu mi kape a teprve teď, po šesti týdnech, jsem se zbavil protivného kašle. Zdali mám či měl jsem chřipku – to nevím. Lékařka tvrdí, že se to stává. Chřipka je podceňovaná, leč stále nebezpečná choroba, byť věříme, že ji nějak zvládneme i bez pomoci odborníků.

A tak jsem znovu vsadil na moudré babičky! I přesto, že dobře vím, že chřipka rozhodně není maličkost, ale pořádný prevít. Následky onemocnění mohou být tragické! Lidé s oslabenou imunitou, děti a starší lidé především, by se neměli očkování vyhýbat. I když… Co si budeme povídat, vakcína je někdy pro »kočku«. Naše moudré babičky věděly, jak onemocnění předcházet, a když už se objevilo, sázely na letité zkušenosti z časů, kdy se o očkování proti chřipce nic, nebo skoro nic nevědělo.

Předně nepodceňovaly ani první příznaky nemoci, nachlazení a zvýšenou teplotu. Pacienty, především děti, »hnaly« do postele a »prolévaly« je bylinkovými čaji slazenými medem. Pokud měla dítka teplotu, používaly klasickou a všeobecně známou (a dosud uznávanou) »ponožkovou léčbu«. Prohřály jim nohy v lavoru s vodou; přilévaly stále teplejší vodu, opatrně, aby dítka neopařily, až byla voda opravdu hodně teplá. Po několika minutách, během nichž dětem četli pohádky, a následném osušením, jim na nohy navlékly silnější ponožky vymáchané ve studené vodě, přes ně pak dědovy tlusté, ovšem suché, ponožky. A šup do postele. Po této ponožkové léčbě se uvolnil ucpaný nos a zlepšil krevní oběh. Za dva tři dny dítka pookřála a mohla zase zlobit…

Pro snížení horečky přikládaly na čelo a chodidla nohou nejen dětem, ale i dospělým členům rodiny, tvaroh. Ten údajně horkost spolehlivě vytáhne. Vysokou teplotu prý sníží i octové zábaly nohou. Nezkoušel jsem, na horečky ani v čase nemoci netrpím. Ale věřím tomu. Však je to zkušenost našich babiček. A ty měly a mají vždy pravdu…

A teď pár skvělých babských rad, které mohou chřipce, obecně pak virovým onemocněním, předejít. Jezte preventivně syrové kysané zelí! Je levnou vitamínovou »bombou«! A proto je zdravé! Zvláště z domácích zdrojů. I křen a med pomáhají stimulovat imunitu. Mají totiž dezinfekční a antibiotické účinky. Křen jemně nastrouhejte a smíchejte se stejným množstvím medu. Užívejte až pětkrát denně po jedné lžičce.

Pijte bylinkový čaj! Stačí dvě lžičky bezového květu, dvě lžičky šípků, jedna lžička meduňky a stejné množství mateřídoušky. Bylinky zalijte půl litrem převařené vody teplé asi 80° C, nechejte čtvrt hodiny louhovat, přeceďte, přidejte lžíci medu a vypijte. Dobrý podpůrný prostředkem pro léčení nachlazení a viróz.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Odvážné babičky a maminky připravují nemocným zázvorový čaj. Stačí lžíce jemně nastrouhaného čerstvého zázvorového kořene, přidejte dva tři rozdrcené hřebíčky a špetku mleté skořice. Zalijte půl litrem převařené vody teplé asi 80° C, po 15 minutách přeceďte, přidejte lžíci medu a popíjejte. Nic pro děti, ale dospělým bude určitě chutnat.

A už jste jedli mrkvový salát s ořechy a česnekem? Původní recept je z Ruska a Ukrajiny. Jemně nastrouhejte několik větších mrkví a také nastrouhejte či prolisujte alespoň deset stroužků česneku, lehce osolte a promíchejte se zakysanou smetanou; nakonec vmíchejte hrnek drcených vlašských ořechů. Nechte odležet přes noc v chladničce. Báječné! Tuhle protichřipkovou »bombu« našim babičkám představili ruští vojáci při osvobozování naší vlasti v roce 1945. Alespoň moje babička o tom vyprávěla…

S chřipkou »na krku« není dobré chodit do práce, je lepší ji pár dní vyležet. Ostatně i v ordinaci lékařů dostanete vedle receptu na léky stejnou radu. Dva tři dni v posteli (víkend většinou stačí) pomohou zbavit se únavy, posílit organizmus, který se pak může lépe bránit chřipce.

Na podporu léčení používaly babičky a maminky jemně nastrouhaný celer, nejlepší je syrový. Třeba ve formě pomazánky. Jemně nastrouhat, mírně osolit a utřít s netučným tvarohem. Zkuste celerovou šťávu!

A pak česnek! Můj oblíbený »lék« snad na všechny neduhy, včetně rýmy a kašle, věrných průvodců chřipkového onemocnění. Ke klasice patří hrnek teplého mléka s rozmačkaným stroužkem česneku. Česnek posiluje imunitu! Jiná babská rada doporučuje rozmačkat (prolisovat) dvě oloupané palice česneku, přidat k nim šťávu ze dvou citronů, čtyři lžíce medu a sklenici vychladlé převařené vody. Nechte dva dni odstát a pojídejte třikrát denně po lžičce. Ano, je to síla, ale pro nás, přátele kvalitního česneku zdravá pochoutka.

A ještě jednou česnek! Několik rozmačkaných či prolisovaných stroužků česneku smíchejte se dvěma lžícemi jablečného octa a dvěma lžícemi medu. Důkladně smíchejte a po lžičce jezte čtyřikrát denně.

A jezte denně čerstvou zeleninu a jablka! Od rána do večera. Však babičky měly na stole i v čase zimním pár jablek jen tak na chuť. Ano, tehdy opravdu jen z českých a moravských sadů a zahrad. Řečeno jinak – kvalitních!

Zejména ti z nás, jejichž vlasový porost průběžně řídne, nebo již řídký je tak říkajíc – od přírody, by měli respektovat klasickou dobrou babskou radu, a v čase zimním, nasadit si na hlavu čepici. A pořádně si ji natlačit do čela, aby byly chráněny před špatným počasím, především chladem, dutiny. V době chřipkových epidemií není na frajeřiny místo.

I leccos jiného babičky používaly v boji s nachlazením a chřipkou. Měli bychom je poslouchat a nedělat si z jejich rad legraci.

(jan)