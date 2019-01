Ilustrační FOTO - Haló noviny

SŽDC převzala Kliniku

Exekutor Ivo Luhan po více než týdnu od začátku vyklízení bývalé plicní kliniky na Žižkově předal budovu, kde sídlilo Autonomní sociální centrum Klinika, Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), která jej vlastní.

Exekutor to na místě řekl novinářům. Poslední squatteři, kteří na střeše domu strávili sedm nocí, opustili budovu ve čtvrtek odpoledne. SŽDC plánuje objekt zrekonstruovat, podle dřívějších informací začne s drobnějšími opravami hned. Nejprve však budovu uklidí, dodala mluvčí správy Kateřina Šubová.

Správa železnic má na místě najatou bezpečnostní agenturu, která se bude starat o bezpečnost budovy. Zástupci organizace podle Luhana dům převzali do 10.45. »Můj výkon tady v zásadě končí, dostává se to do gesce SŽDC a už si ten objekt musí chránit sama,« řekl exekutor. Dodal, že kdyby nyní někdo chtěl do objektu vstoupit, bude to už SŽDC řešit běžným způsobem, tedy pravděpodobně nahlášením na policii.

Exekutor dodal, že má povinnost po Klinice požadovat uhrazení nákladů na exekuci, které mohou přesáhnout 100 000 korun. »Samozřejmě pokud povinný (Klinika) bude nemajetný nebo nebude náklady hradit, tak bohužel budou k tíži oprávněného, tedy SŽDC,« dodal. Náklady nyní exekutor vyčíslí, aktivisté i SŽDC budou moci podat námitky a pak rozhodne soud.

Podle mluvčí správy železnic Šubové je nyní nutné objekt vyklidit a provést úklid domu a zahrady. »Jakmile se vyklidí, tak se začne řešit největší problém, a to je zatékání, zdivo, svody a vše, co bude potřeba, aby objekt dále nechátral,« uvedla. Zatímco při vyklizení SŽDC využije vlastní zaměstnance, na zajištění základních oprav vybere firmu v soutěži. Šubová potvrdila, že na místě bude ochranka, z bezpečnostních důvodů další detaily neuvedla.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Většina z nich opustila objekt minulý čtvrtek a pátek, kdy exekuce začala. Poslední čtyři lidé, kteří zůstali na střeše, odešli ve čtvrtek po 16.00. Nyní řeší, kam jít, protože v Klinice žili a jiné přístřeší nemají. Jestli bude centrum pokračovat jinde, zatím není jasné.

Správa se chystá budovu zrekonstruovat a nastěhovat do ní kanceláře zhruba pro 50 úředníků ze 431 zaměstnanců, kteří v Praze pracují v pronajatých budovách. V polovině roku plánuje SŽDC uspořádat soutěž na dodavatele rekonstrukce. Opravy by podle mluvčí Šubové měly trvat 1,5 roku a podle odhadů vyjdou zhruba na 40 milionů korun. Členové Kliniky tvrdili, že rekonstrukce nezačne ještě minimálně rok a nejméně do té doby mohli v budově dále působit. O převzetí domů projevil zájem magistrát, podle SŽDC to však z právních důvodů není možné.

(cik)