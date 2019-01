Platforma elektroauta s lithiovými bateriemi. FOTO – archiv

Těžba českého lithia je zatím v nedohlednu

Společnost České lithium, která je součástí investiční skupiny Krupa Global Investments (KGI) slovenského podnikatele Pavola Krúpy, nabídla australské společnosti European Metals Holdings (EMH), že koupí její dceřinou společnosti Geomet, která má licenci na těžbu lithia u Cínovce, nebo že do ní majetkově vstoupí.

KGI je jedním z největších českých akcionářů EMH. EMH nabídku odmítla. »Údajné dopisy o nabídce neobsahují žádné podrobnosti ohledně cenových podmínek nebo dalších okolností. Vzhledem k tomu, že tyto informace nejsou k dispozici a s ohledem na dřívější jednání naší společnosti s KGI, EMH v tuto chvíli nepovažuje nabídku za důvěryhodnou,« uvedla EMH ve vyjádření zaslaném ČTK. Dodala, že o této konkrétní záležitosti spolu firmy vůbec nejednaly.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před předloňskými parlamentními volbami. Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tehdy krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Loni v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Firma má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Rozšíření průzkumných prací

Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek řekl, že zatím naposledy ohlásil Geomet rozšíření průzkumných prací, které byly už dříve v určitém rozsahu povoleny ministerstvem životního prostředí, loni v září. »Jedno se sestávalo z oznámení čtyř vrtů do hloubky 50 metrů a druhé 11 vrtů do hloubky 500 metrů,« sdělil. Už loni v říjnu Machek uvedl, že nejde o oznámení, které tehdy prezentovala EMH. Ta na začátku října uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit v oblasti 13 průzkumných vrtů.

»K uskutečňujícím se pracím mohu dodat, že z ohlášených a povolených 13 vrtů bylo dosud realizováno deset geologicko-průzkumných a geotechnických vrtů. S ohledem na značně nepříznivé klimatické podmínky bylo další vrtání prozatím přerušeno. Veškerý horninový materiál získaný z vrtných jader je podrobován důkladné analýze v akreditovaných laboratořích a výsledky budou využity pro další zpřesnění geologického modelu ložiska,« řekl generální ředitel Geometu Richard Pavlík.

Krúpa argumentuje, že vzhledem k celosvětovým trendům a rychlosti vývoje v oblasti těžby a využití strategických surovin je třeba neprodleně uskutečnit kroky vedoucí k rozvoji projektu těžby a zpracování lithia v ČR. »V rámci veřejného zájmu považuji za nevyhnutelné, aby bylo vyhověno požadavkům českého státu a aby dle preferencí vlády ČR místní těžbu lithia realizovala česká transparentní společnost s průhlednou majetkovou strukturou,« uvedl.

Nebezpečí z prodlení

Společnost České lithium je podle KGI připravena zahájit jednání o spolupráci se státem a státním podnikem Diamo k vytvoření společného podniku či jiné formy spolupráce. »Aby byl projekt těžby a následného zpracování těžby lithia na českém území rentabilní, je třeba projekt zrealizovat v horizontu přibližně tří až maximálně pěti let,« dodala mluvčí KGI Barbora Hanáková. Australský investor dříve uvedl, že by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022, a že za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy.

KGI se soustředí především na aktivistické investice a využívání tržních příležitostí. Podle dřívějšího vyjádření Hanákové skupina navazuje na činnost Krúpy v rámci česko-slovenské finanční skupiny Arca Capital. Vloni 28. října obdržel Krúpa vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana.

Legislativa se nezměnila, horní zákon stále platí

Otázky Haló novin pro Jaroslava Borku (KSČM), člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

Mohlo by se Českému lithiu podařit převzít Geomet?

Všichni, kdo uvažují o vyšachování firmy EMH z plánované těžby lithia na Cínovci v Krušných horách, by si měli uvědomit, že horní zákon stále platí. Chápu, že těžba strategických surovin zřejmě bude lukrativní záležitostí, je mi jasné, proč se do ní chce vložit podnikatel Pavol Krúpa se svou společností České lithium, co ale nechápu, je počínání našich zákonodárců.

Rád bych připomenul, že ještě jako poslanec jsem se téměř dva roky před tím, než celá »kauza lithium« začala plnit titulní stránky novin a zpravodajských serverů, dotazoval tehdejšího premiéra Sobotky na podrobnosti a podmínky možné těžby této strategické suroviny australskou firmou EMH a upozorňoval jsem na rizika s tím spojená, i na nutnost úpravy příslušné legislativy. Dopátrat se relevantních odpovědí bylo téměř v nadlidských silách. Těsně před volbami se najednou jakoby z ničeho objevila kauza »téměř ukradeného lithia« a proklamace politiků ve smyslu »lithium nedáme« nebraly konce. Lithium byl prostě mistrovský předvolební tah premiéra Andreje Babiše, ale i jedna z podmínek podpory jeho vlády ze strany KSČM.

A jaký je současný stav?

Stále stejný. EMH má povolení k dalším třinácti průzkumným vrtům a podle platného zákona přednostní právo k těžbě. Pokud se Australané rozhodnou těžit a my jim v tom v rozporu s platnou legislativou zabráníme, je pravděpodobné, že nás nemine mezinárodní arbitráž, ze které rozhodně nevyjdeme vítězně a budeme platit miliony za zmařenou investici.

Jen na okraj: princip horního zákona se v zásadě od středověku nemění. Pro stát byla průzkumná činnost vždy ztrátová, proto ji prováděli a provádějí prospektoři a těžaři platí státu za vydobytou horninu. To, že stát ve stanovených cenách nezohlednil význam a možnosti využití strategických surovin, je zásadní chyba.

Týká se to pouze lithia?

Nejde jen o lithium. Nedaleko Chvaletic na Pardubicku koupila kanadská firma Euro Manganese pozemky pro těžbu českého manganu, který se rovněž používá pro výrobu baterií. Nákup stál Kanaďany kolem 160 milionů korun, obdobnou částku, kterou získali počátkem října vstupem na kanadskou a australskou burzu. Předběžné povolení k těžbě mají už od dubna minulého roku.

Realitu předvolebních slibů si můžeme ukázat na dalším konkrétním příkladu. V současné době řeší společnost Edifice přepravu lithiových písků z někdejšího odkaliště u Horního Slavkova po železnici. Firma pracuje pro společnost miliardáře Karla Janečka Sanaka Industry (SI). Ta je majitelem pozemku a chce vybudovat u železniční trati mezi Kounicemi a osadou Ležnice dvoukolejnou železniční vlečku. SI se těžba vyplatí natolik, že investuje do dopravní infastruktury, s jejíž pomocí bude moci vytěžené slídy transportovat kamkoli bude potřebovat. Kdo, kde a do jaké podoby bude slídy zpracovávat, je pouze její věc. Stačí zaplatit příslušnou sazbu z vytěžené horniny podle platného horního zákona. Stát do toho nemá co mluvit a pochybuji, že se do roku 2025, kdy se počítá se zahájením těžby, něco změní. A profit z těžby? Ten je alespoň pro občany z Horního Slavkova a přilehlých obcí přinejmenším diskutabilní.

A tak se naskýtá otázka, co dělá naše vláda? Proč neplní své sliby? A proč neříká občanům pravdu? Stát, potažmo jeho společnost Diamo, přece těžit nebude, ani když do celého procesu vstoupí Pavol Krúpa se svou společností České lithium. Jedině v případě, že se dohodne s australskou EMH. A z této dohody zatím sešlo.

Jiří NUSSBERGER