Posiluje ministerstvo velké exekutory?

Dlužníci, kteří čelí více exekucím, by mohli mít do budoucna jednoho exekutora. Exekuce, při nichž by se nepodařilo ani za dva roky vymoci vůbec nic, by se zastavovaly. Počítá s tím novela exekučního řádu, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

V České republice čelí exekuci zhruba 820 tisíc lidí, na 400 tisíc z nich nese na svých zádech břemeno více než tří exekucí. Mnozí se dostali do dluhové spirály, ze které je jen těžké se vymanit. Za poslední dva roky se počet exekucí zvýšil o více než tři procenta. Dokládá to nedávný výzkum, který si nechal od agentury MEDIAN vypracovat server Alarm. Exekuce se v naší zemi staly velkým byznysem.

»Chceme cílit na to, abychom se zbavili problému vícečetných exekucí. Není podle nás dlouhodobě udržitelné, aby vůči jednomu dlužníkovi působilo několik exekutorů,« řekl náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který vládní novelu ve Sněmovně na semináři o exekucích představil. Slučování exekucí by podle něj snížilo administrativu i náklady.

Kriticky se k návrhu postavil místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny a stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič. »Předloha počítá s tím, že další exekuci by dostával exekutor, který má od daného dlužníka nejvíce exekucí, v podstatě se tak nejedná o koncentraci řízení, ale o posilování velkých exekutorských úřadů,« řekl Grospič našemu listu. Jako vhodnější řešení vidí slučování exekucí mířících na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora, a to podle místa dlužníkova pobytu, to znamená, že by byl dodržen princip teritoriality. S tím počítá novela exekučního řádu, kterou do Sněmovny před časem předložili Piráti. V ní navrhují zavedení místní příslušnosti exekutorů a slučování exekucí. »I když i k této novele máme některé výhrady, nicméně princip teritoriality, který tam je obsažen a koncentrace exekucí nám je bližší, než to, co připravilo ministerstvo spravedlnosti,« dodal Grospič.

Místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny a stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Zabránit obchodu s exekucemi

Vládní novela počítá také se zastavením exekucí, při nichž by se nepodařilo ani za dva roky vymoci vůbec nic a dlužník ani nemá žádný majetek k zabavení. »Budou pokračovat pouze exekuce, kde lze očekávat nějaké plnění, nikoli exekuce, které formálně trvají, ale k žádnému výsledku se dobrat nemohou,« vysvětlil Tejc. Věřitel by ale mohl podle návrhu zastavení odvrátit, pokud by exekutorovi složil na další vymáhání zálohu.

Podle Grospiče je tohle krok, který má nějaký význam, musí to však být dostatečně ošetřeno, aby se z toho nestal obchod s exekucemi. »Nesmí se stát, že někdo bude ty pohledávky skupovat a stane se z toho byznys. Bude tedy záležet na tom, jak to bude v novele technicky ošetřeno, aby k tomu nedocházelo,« uvedl Grospič.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi v exekuci, by podle vládní předlohy dostávali 50 korun měsíčně za každého takového zaměstnance na administrativní náklady, které kvůli jeho exekuci mají. Částka by byla součástí nákladů exekuce, hradil by ji tedy dlužník.

Někteří účastníci semináře se stavěli k záměru spojování exekucí kriticky. Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil jej označil za nejproblematičtější bod novely. Komora se dlouhodobě staví za zavedení místní příslušnosti exekutorů, o čemž pojednává novela Pirátů. Pro místní příslušnost se vyslovil také exekutor Petr Kučera, podle kterého ministerský záměr nahrává velkým exekutorským úřadům a povede k monopolizaci. Naopak další exekutor Lukáš Jícha soudí, že způsobilá není žádná z novel. Místní příslušnost exekutorů by podle něho funkční nebyla.

Předlohu nyní projednávají pracovní komise legislativní rady vlády. Ta by ji mohla projednat v polovině února, a pokud s ní vysloví souhlas, vláda by ji měla dostat k debatě do konce března.

