Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš a Módí o spolupráci

Premiér Andrej Babiš se v Indii u příležitosti účasti na ekonomickém fóru Vibrant Gujarat Summit sešel na bilaterálním jednání se svým indickým protějškem Naréndrou Módím. V úvodu summitu v projevu zmínil, že chce posunout vzájemné vztahy na úroveň strategického partnerství. Strategický dialog vede ČR z mimoevropských zemí např. s Čínou, USA či Izraelem.

Cílem Babišovy cesty do Indie je podpora obchodně-ekonomické spolupráce, premiéři tak měli hovořit třeba o spolupráci malých a středních podniků, ale i o vztazích Evropské unie a Indie. Babiš má v plánu i schůzku s indickým prezidentem Rámem Náthem Kóvindem v Dillí.

Naréndra Módí. FOTO - wikipedia commons

Rodák z pořadatelského Gudžarátu Módí se s Babišem setkal i u slavnostního oběda a spolu také povečeřeli za přítomnosti dalších indických členů vlády a hlavního ministra Gudžarátu Vidžaje Rupáního. Babiš je třetím českým premiérem, který přijel do Indie, před ním v zemi byli Miloš Zeman (2001) a Jiří Paroubek (2006). I podklady pro cestu do Indie určené vládě uváděly, že by u příležitosti jednání premiérů mohla být uzavřena dohoda o strategickém partnerství ČR a Indie. Zájem o tuto formu spolupráce vyjádřil při návštěvě Prahy loni v září Kóvind. »Indie je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR v Asii, kterou na jedné straně vnímáme jako tradičního partnera, na straně druhé jako partnera vysoce perspektivního,« zdůvodňuje úmysl materiál.

(čtk)