Ilustrační FOTO - Haló noviny

Je ČR rodeem pro nelegální uprchlíky?

Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se loni zvýšil, uvedlo německé ministerstvo vnitra. České úřady to však popírají, Němci prý jen špatně vedou statistiky.

Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z ČR, loni jich za stejné období bylo už 3931. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Podle údajů českého ministerstva vnitra k žádnému dramatickému nárůstu běženců do Německa nedochází a problém je v rozdílném vedení statistiky českou a německou stranou. »To je problém, který jsme řešili již v minulosti, a sice odlišné statistiky na české a německé straně. Ten nárůst byl, nicméně velmi mírný. Jednalo se o 19 osob a to celkové číslo prokázaných tranzitních migrantů se pohybuje pod 200 osobami,« reagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Německo podle něj do statistiky započítává všechny případy, kdy je na území Německa zadržen cizinec z ČR, i když se například později prokáže, že má povolení k pobytu v Německu, nicméně si třeba zapomněl doklady. V budoucnu by se měly statistiky sjednotit, dodal Hamáček.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se domnívá, že klid ministra Hamáčka je přehnaný. »Každá statistika je jen přesná hra s nepřesnými čísly. Nicméně věřil bych spíše údajům německých policistů. Chápu, že se ministr Hamáček snaží veřejnost uklidnit, je to jeho dlouhodobá strategie – přesvědčit, že žádný problém s migrací neexistuje. Ale kdo chodí po ulicích velkých českých měst, vidí úplně jinou skladbu obyvatel než před několika lety. Počet Neevropanů je zjevně větší a nevěřím, že jsou to jen turisté,« řekl Haló novinám Ondráček.

Nejvíce běženců z ČR německé spolkové úřady zachytily v lednu (474), listopadu (422) a říjnu (400), nejméně naopak v červenci (280) a srpnu (293). Nelegální přechody hranic z ČR se nezastavily ani letos. Svědčí o tom i aktuální zpráva policie ze západoněmeckého Landau, která zde ve středu v přívěsu nákladního vozu objevila čtveřici mladých Afghánců, které někdo do Německa propašoval právě přes ČR.

Většina běženců, které německá policie takto zachytí, nebývá rovnou vracena do země, z níž přišla. Pokud požádají v Německu o azyl, a neučinili tak již dříve, bývají do spolkové republiky vpuštěni. Za celý rok 2017 spolkové úřady z hranic vrátily jen 12 370 z 50 154 zachycených migrantů.

Výrazně větší počet migrantů než na české hranici Německo ovšem zaznamenalo na hranicích s Rakouskem, a sice 10 319. Druhá byla loni – co do počtu zachycených běženců – právě hranice s Českou republikou a třetí se Švýcarskem – 3724 migrantů za 11 měsíců. Nejméně nelegálních přechodů – 251 – německé úřady v uvedeném období roku 2018 zaznamenaly na hranici s Lucemburskem. Relativně vysoký počet migrantů – 9274 – se loni do listopadu německé hranice pokusil nelegálně překročit na některém ze zdejších letišť.

(ste)