Kvitová je ve čtvrtfinále, Berdych vypadl

Petra Kvitová si potřetí v kariéře a poprvé po sedmi letech zahraje čtvrtfinále grandslamového Australian Open. Osmá nasazená tenistka v osmifinále hraném v melbournské aréně Roda Lavera deklasovala sedmnáctiletou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 6:1. Tomáš Berdych vypadl po třísetové prohře se Španělem Rafaelem Nadalem 0:6, 1:6 a 6:7.

Kvitová do zápasu vstoupila ziskem podání Anisimovové a utkání dlouhému jen 59 minut dominovala. Nasázela 18 vítězných úderů a soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol. O jejím sebevědomí svědčí smeč, kterou ani nemusela hrát, jelikož míč padal do autu, přesto tvrdým úderem zvýšila ve druhé sadě na 4:1.

»Začala jsem skvěle brejkem, díky tomu jsem se uvolnila a odehrála výborně celý zápas. Snažím se pokračovat ve výkonech ze Sydney a užívám si čas na kurtu,« řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu v rozhovoru cestou do šaten.

Kvitová oplatila Anisimovové porážku z loňského Indian Wells. »Hrála jsem o moc lépe než tehdy, i když je vždy těžké nastupovat jako favoritka,« dodala.

V grandslamovém čtvrtfinále je poprvé od US Open 2017. »Je skvělé, že se mi to zase povedlo. Chvilku mi to trvalo. A vůbec si nestěžuju,« smála se Kvitová.

Na Australian Open si zahrála čtvrtfinále poprvé v roce 2011 a naposledy o rok později, kdy došla ještě o kolo dále. O to se pokusí v úterý proti domácí Ashleigh Bartyové, kterou po velké bitvě porazila před Australian Open ve finále v Sydney. »Tady to bude jiné, ale bude to zajímavý duel. Těším se,« řekla česká tenistka.

Špatný začátek

Berdychovi na rozdíl od Kvitové úvod nevyšel. Sice měl v první hře brejkbol, ale neuspěl a prohrál devět gamů po sobě. Po prvním zisku gamu za stavu 0:6 a 0:3 jej obecenstvo na centrkurtu odměnilo potleskem, on se usmál, ale v druhé sadě víc her nezískal.

Až třetí set přinesl vyrovnaný boj. Berdych odvrátil několik brejkbolů a za stavu 6:5 měl při Nadalově podání setbol, jenže Španěl ho rázně odvrátil forhendem. Ve zkrácené hře vedl Berdych 4:3, ale pak prohrál čtyři výměny a v turnaji skončil.

»Rafa hrál výborně. První dva sety jsem to byl já před šesti měsíci a až ve třetím setu jsem na kurtu něco ukázal. To bylo dobré,« citoval web ATP Tour Berdycha, který se letos vrátil na kurty po šestiměsíční pauze zaviněné problémy se zády.

Plíšková jde dál

V turnaji pokračuje vedle Kvitové i Karolína Plíšková, kterou však teprve boj o čtvrtfinále čeká, a to s bývalou světovou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. Ve 3. kole porazila česká tenistka 6:4, 3:6, 6:2 Italku Camilu Giorgiovou a do osmifinále se probojovala potřetí za sebou.

Sedmá nasazená Plíšková stejně jako v předchozím kole s Madison Brengleovou z USA absolvovala opět duel na tři sety. V závěrečném utkání dne v Areně Roda Lavera vybojovala postup po dvou a čtvrt hodinách.

»Možná jsem nemusela hrát tři sety, ale také jsem mohla ten první prohrát. Takže nakonec jsem ráda, že jsem to zvládla alespoň v těch třech,« uvedla Plíšková na tiskové konferenci. »Byl to dobrý zápas od nás obou. Samozřejmě tam bylo pár chyb, kterých bych se raději vyvarovala, na druhou stranu ona je hráčka, proti jaké se nehraje jednoduše. Dává do hry hodně síly,« dodala.

V prvním setu Plíšková proměnila brejkbol na 3:2 a při svém podání soupeřce nic nedovolila. Do druhé sady vlétla Giorgiová mnohem agresivněji a šestadvacetiletá Češka prohrávala 0:3. Italka lépe returnovala a Plíšková si po prvním podání neuhrála ani padesát procent bodů. Proto o servis v druhé sadě třikrát přišla a set ztratila.

Na konci druhé sady byla Plíšková rozladěná, hodila raketou o zem i máchala naštvaně rukou. Do třetí sady se zkoncentrovala a dotáhla zápas k vítězství. Klíčový byl více než desetiminutový čtvrtý game, v němž Plíšková po šesti shodách proměnila čtvrtý brejkbol a ujala se vedení 3:1.

Utkání česká favoritka ukončila při servisu soupeřky také na čtvrtý pokus, když Giorgiová netrefila kurt. »Ve třetím setu jsem se zlepšila, šla jsem blíž k základní čáře, protože v druhém jsem byla moc daleko,« řekla Plíšková.

Dvě překvapení

O překvapení se postarala Danielle Collinsová. Nenasazená Američanka si poradila suverénně 6:0 a 6:2 s druhou nasazenou Angelique Kerberovou z Německa.

Šokem je i to, že iobhájce titulu Roger Federer vypadl v osmifinále. Švýcarského vítěze úvodního grandslamu sezony z předchozích dvou let a třetího hráče světového žebříčku překvapivě vyřadil dvacetiletý Řek Stefanos Tsitsipas po setech 6:7, 7:6, 7:5 a 7:6. Sedmatřicetiletý Federer usiloval v Melbourne o rekordní sedmý titul. V úvodních třech kolech neztratil ani set, ale proti patnáctému hráči světa neuspěl. V celém utkání přitom jedinkrát ztratil své podání, jenže soupeři se to nestalo ani jednou. »Jsem teď ten nejšťastnější člověk na Zemi,« radoval se Stefanos Tsitsipas po triumfu nad dvacetinásobným grandslamovým vítězem.

Nepokračuje ani loňský poražený finalista Marin Čilič, který podlehl Španělovi Robertu Bautistovi po pětisetové bitvě 6:7, 6:3, 6:2, 4:6 a 6:4.

(koz, čtk)

Z výsledků Australian Open

+*MUŽI – dvouhra, 3. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Shapovalov (25-Kan.) 6:3, 6:4, 4:6, 6:0, A. Zverev (4-Něm.) - Bolt (Austr.) 6:3, 6:3, 6:2, Nišikori (8-Jap.) - Sousa (Portug.) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Čorič (11-Chorv.) - Krajinovič (Srb.) 2:6, 6:3, 6:4, 6:3, Carreňo (23-Šp.) - Fognini (12-It.) 6:2, 6:4, 2:6, 6:4, Medveděv (15-Rus.) - Goffin (21-Belg.) 6:2, 7:6 (7:3), 6:3. 4. kolo: Nadal (2-Šp.) - Berdych (ČR) 6:0, 6:1, 7:6 (7:4), Tsitsipas (14-Řek.) - Federer (3-Švýc.) 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5), Bautista (22-Šp.) - Čilič (6-Chorv.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4, Tiafoe (USA) - Dimitrov (20-Bulh.) 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

+*ŽENY – dvouhra, 3. kolo: Halepová (1-Rum.) - V. Williamsová (USA) 6:2, 6:3, Ósakaová (4-Jap.) - Sie Šu-wej (28-Tchaj-wan) 5:7, 6:4, 6:1, Svitolinová (6-Ukr.) - Čang Šuaj (Čína) 4:6, 6:4, 7:5, Karolína Plíšková (7-ČR) - Giorgiová (27-It.) 6:4, 3:6, 6:2, Keysová (17-USA) - Mertensová (12-Belg.) 6:3, 6:2, Sevastovová (13-Lot.) - Wang Čchiang (21-Čína) 6:3, 6:3, S. Williamsová (16-USA) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:1, Muguruzaová (18-Šp.) - Bacsinszká (Švýc.) 7:6 (7:5), 6:2. 4. kolo: Collinsová (USA) - Kerberová (2-Něm.) 6:0, 6:2, Kvitová (8-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1, Bartyová (15-Austr.) - Šarapovová (30-Rus.) 4:6, 6:1, 6:4. Čtyřhra, 2. kolo: Strýcová, Vondroušová (ČR) - Dijasová, Putincevová (Kaz.) 6:2, 6:2, 3. kolo: Strýcová, Vondroušová - Hibinová, Krawczyková (Jap./USA) 6:2, 6:4.

+*MIX - 1. kolo: Krejčíková, Ram (3-ČR/USA) - Bacsinszká, Mahut (Švýc./Fr.) 1:6, 6:2, 10:6, Stosurová, Paes (Austr./Indie) - Peschkeová, Koolhof (ČR/Niz.) 6:4, 7:5.