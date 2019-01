Loutky USA v čele Mexika braly drogové úplatky

Bývalý mexický prezident Enrique Peňa Nieto přijal úplatek ve výši 100 milionů dolarů (2,24 miliardy korun) od šéfa drogového kartelu Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo (Prcek).

U soudu v New Yorku, kde v listopadu začal proces s Guzmánem, to v úterý uvedl jeden ze svědků, který se označuje za někdejší pravou ruku drogového bosse.

O úplatcích pro Nieta i jeho předchůdce hovořil už na úvod procesu Guzmánův advokát Jeffrey Lichtman, který však za strůjce transakcí označil podle ČTK jiného šéfa zločinecké organizace Ismaela Zambadu zvaného »El Mayo«. Nieto, který vedl Mexiko mezi lety 2012-18, i jeho předchůdce Felipe Calderón obvinění pochopitelně vzápětí odmítli.

»Tvrzení kolumbijského pašeráka drog v New Yorku jsou nepravdivá, pomlouvačná a absurdní,« napsal na sociální síť Twitter o novém obvinění někdejší personální šéf mexické prezidentské kanceláře Francisco Guzman. Dodal, že Nietova vláda naopak lokalizovala, zadržela a vydala do Spojených států drogového bosse s přezdívkou Prcek.

Svědek Alex Cifuentes u federálního soudu v Brooklynu řekl, že exprezident Nieto si v první fázi řekl o úplatek 250 milionů dolarů, nakonec ale souhlasil se 100 miliony. Suma byla podle něj předána v říjnu 2012 v hlavním městě Mexika.

Podle zpravodajské společnosti BBC je Cifuentes kolumbijským obchodníkem s drogami a američtí prokurátoři uvádí, že působil jako Guzmánův tajemník a dva roky se s ním ukrýval v mexických horách. O úplatku pro bývalého prezidenta Mexika v roce 2016 informoval americké úřady, přičemž jim také sdělil, že za platbou stál právě »El Chapo«.

Jednašedesátiletý Guzmán stanul před soudem v New Yorku poprvé v listopadu poté, co byl do USA vydán v roce 2017. Čelí obviněním z pašování kokainu, heroinu a dalších omamných látek jakožto šéf kartelu Sinaloa. Ten byl podle prokuratury největším dodavatelem drog do USA. Muži s přezdívkou Prcek hrozí doživotní vězení, usvědčit ho má dvanáct svědků, většinou bývalých kompliců nebo konkurentů.

(rom)