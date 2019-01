Plíšková je opět ve čtvrtfinále

Tenistka Karolína Plíšková se potřetí za sebou probojovala do čtvrtfinále grandslamového Australian Open. Sedmá nasazená si v osmifinále po svém nejlepším výkonu v turnaji poradila za hodinu se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou po setech 6:3 a 6:1. Světové deblové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou v Melbourne ve čtvrtfinále poprvé.

»S každým zápasem tady hraju lépe,« řekla Plíšková v rozhovoru po utkání, v kterém měla 23 vítězných úderů, udělala jen tři chyby a výborně podávala.

Plíšková sice přišla jako první o podání a prohrávala 1:2, ale hned získala brejk zpět a Muguruzaovou od té doby jasně přehrávala. »Úvod byl nervózní z obou stran a jsem ráda, že jsem prošla dál,« usmívala se spokojeně Plíšková.

Na Australian Open hrála Plíšková čtvrtfinále i loni a předloni, ale dále se dosud nedostala. I letos bude mít těžkou práci, aby uspěla. Její příští soupeřkou bude buď světová jednička Simona Halepová z Rumunska, nebo sedminásobná vítězka turnaje Američanka Serena Williamsová. »Trochu se na ně podívám. Bude to náročné, Simona je jedničkou a Serena je vždy skvělá,« řekla Plíšková.

Čtvrtfinále Australian Open si poprvé zahrají světové deblové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Nejvýše nasazená dvojice ve 3. kole porazila belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 2:6, 6:2 a 6:3.

Do čtvrtfinále už postoupila i Japonka Naomi Ósakaová. Loňská vítězka US Open otočila zápas s Anastasijí Sevastovovou a Lotyšku zdolala 4:6, 6:3 a 6:4. Tři sety na postup potřebovala i Ukrajinka Elina Svitolinová, která porazila 6:2, 1:6, 6:1 Američanku Madison Keysovou.

Čtvrtý nasazený Alexander Zverev vypadl už v osmifinále. Německého tenistu, jenž zakončil minulou sezonu triumfem na Turnaji mistrů, dnes porazil 6:1, 6:1, 7:6 Kanaďan Milos Raonic. Soupeřem wimbledonského finalisty z roku 2016 bude ve čtvrtfinále buď Chorvat Borna Čorič, nebo Francouz Lucas Pouille.

Jednadvacetiletý Zverev, do jehož trenérského týmu patří česká legenda Ivan Lendl, se ani letos v Melbourne nedočká výrazného úspěchu na grandslamech. Nejlepším výsledkem velkého tenisového talentu zůstává loňské čtvrtfinále Roland Garros.

Zverev přitom vstoupil do utkání lépe, vzal Raonicovi hned v prvním gamu podání, ale skvěle servírující Kanaďan získal následujících osm her. Za stavu 1:6, 1:4 po páté dvojchybě a dalším brejku už mladý Němec neudržel nervy na uzdě a na lavičce osmi ranami o zem zdemoloval raketu. Dostal za to varování od rozhodčího.

Ve vyrovnaném třetím setu Zverev odvrátil v desáté hře dva mečboly a vybojoval tie-break, v němž vedl 3:1. Šestnáctý nasazený Raonic ale otočil na 6:4 a po proměněném čtvrtém mečbolu na 7:5 za dvě hodiny postoupil počtvrté v kariéře v Austrálii do čtvrtfinále.

(čtk)