FOTO - Pixabay

Na lyže vyrazily desetitisíce lidí

České lyžařské areály hlásí ideální podmínky. Vedle dostatečného množství sněhu jim o víkendu pomohlo i slunečné počasí. Mrazy navíc umožnily zapnout sněhová děla také na níže položených svazích.

Návštěvnost tak byla nadprůměrná, zejména v sobotu. Do hor vyrazily tisíce lyžařů. Mezi nejvytíženější hory tradičně patřily Krkonoše. Ve Špindlerově Mlýně přivítali od pátku do neděle kolem 20 000 lyžařů, ve SkiResortu Černá hora - Pec jich bylo zhruba 22 000. V Harrachově bylo v sobotu nejvíce lidí od začátku sezony, přijelo hodně lyžařů ze sousedního Polska, kde začaly prázdniny.

Krušné hory a západočeská část Šumavy v uplynulém týdnu zasáhla kalamita. Někde proto hrozí pád stromů. Běžkovat se dá na loukách kolem Božího Daru, na Bublavě, z Perninku na Abertamy a Horní Blatnou, na Meluzíně nebo na Přebuzi. Upraveno je také několik kilometrů tras ve Slavkovském lese nebo u vrchu Háj v Aši. Lidé mohou projet i od Belvederu přes Hojsovu Stráž zpět na Špičácké sedlo.

V okolí Zadova je díky přírodnímu sněhu upraveno asi 60 kilometrů běžeckých stop, včetně desetikilometrové trasy na Stachy ležící v nižší nadmořské výšce, která se například loni vůbec neupravovala. Zadov chce od příštího víkendu zprovoznit také snowpark, který by měl od poloviny týdne fungovat i na Lipně, kam o víkendu dorazilo asi 5000 lidí.

Na Vysočině je kolem půl metru především technického sněhu. U vleků se tam o víkendu tvořily až desetiminutové fronty. Lidé mohli vyrazit i do stopy, jen v okolí Nového Města na Moravě bylo od pátku upraveno asi 100 kilometrů běžeckých tras. Běžkovat se dá i kolem Svratky nebo na okruzích Nový Hojkov, Okrouhlík, Kostelec a Vysoká u Jihlavy.

Vysokou návštěvnost měla také střediska v Jeseníkách. Horská služba tam ale kvůli hrozbě lavin nedoporučuje hřebenové túry. Tisíce lyžařů, běžkařů i pěších turistů vyrazily také do Beskyd. Podle Horské služby jsou na sjezdovkách podmínky ideální. Běžkaři by ale měli být připraveni, že někde je terén horší a stopy zapadané, takže hrozí rychlé vyčerpání. Podle vedoucího střediska Ski Bílá Jaroslava Vrzguly je v okolí areálu upraveno 75 kilometrů stop. »Všechno jsme projeli teda horko těžko, protože se chlapi museli prořezávat spadlými stromy, ale nějak jsme to v průběhu týdne dali do kupy,« řekl Vrzgula.

Stopa se momentálně neupravuje na javornickém hřebenu ve Zlínském kraji. Také tam horská služba varuje před hřebenovými túrami. Sjezdaři ale mají podmínky výborné. »Lyžuje se teď doslova všude, jedou i vleky, které nebyly několik let v provozu,« uvedl zástupce Ski centra Kohútka v Javorníkách Miroslav Maczko.

Stovky lyžařů byly na všech čtyřech jihomoravských sjezdovkách, stejně tak ve všech čtyřech středočeských areálech. Fronty se podle vlekařů netvoří.

(ng)