Právní výbor EP a léky

Právní výbor Evropského parlamentu má nyní na stole opět jedno vysoce citlivé téma, které vzbuzuje pozornost u farmaceutických firem a samozřejmě (a především) u pacientů. Těm totiž svítá naděje, že by se mohla zvýšit dostupnost některých léků. Jde přitom pouze o generika, levnější a přitom bezpečné alternativy k lékům originálním. Evropská komise teď přichází s návrhem nařízení, které by poskytlo dodatečnou ochranu patentovaným léčivým přípravkům po uplynutí doby platnosti základního patentu. Nicméně pouze pro účely vývozu do třetích, a to ještě jen některých, zemí mimo EU. Rozhodně nechci nijak zpochybňovat problém dostupnosti léků např. v afrických zemích, kde je situace zcela alarmující, a souhlasím s tím, že je potřeba pacientům v těchto zemích pomáhat především. Nicméně zdravotnictví například v takovém Rumunsku rozhodně také není na vysoké úrovni. Nemocní tam čelí nedostatku léčiv a léčivých prostředků takřka permanentně. Také v jiných členských státech EU, jako například v Itálii, je řada pacientů, dlouhodobě a těžce nemocných, čekajících, až přijdou na trh generická léčiva, protože ta originální si prostě nemohou dovolit.

Na evropském trhu navíc platí tak přísná pravidla, že se trh pro léčiva a jejich výroba přesouvá mimo EU, a to do USA, Kanady, Číny a podobně. Jsem proto zastáncem myšlenky, že by se Komisí navrhovaná opatření měla rozšířit i na výrobu generických léčiv určených pro trh EU. Generická léčiva v Evropě dnes představují 70 % všech léčiv. Jejich role je již nezastupitelná. Jsou zásadní pro zlepšení dostupnosti léčiv tam, kde jsou originální léčiva příliš drahá, nebo tam, kde je absolutní nedostatek léčiv i prostředků, jako např. v Rumunsku a Bulharsku. Pozice České republiky je přitom spíše liknavá. Bojíme se, abychom »nerozhněvali« výrobce originálních léčiv, ty největší nadnárodní farmaceutické koncerny, které čerpají obrovské dotace na výzkum a inovace a jejich postavení na trhu je neotřesitelné. Budu tedy apelovat na ministra zdravotnictví, aby mi vysvětlil svůj postoj v této věci a dal mi jasné argumenty, proč nepodporuje zvýšení dostupnosti léků i pro pacienty žijící na území EU.

Jiří MAŠTÁLKA, poslanec Evropského parlamentu za KSČM