Škola – základ života

V dnešní době je vidět významnou snahu po zpochybnění některých základních pravd. Na internetu se šíří lavinovitě nejen zajímavé a pravdivé informace, ale i vyložené bludy. Jedním z nich, který je již delší dobu realizován, je křečovitá snaha o likvidaci jednotné školy a o zavádění nejrůznějších »alternativních« metod výuky, včetně situace, kdy rodiče učí sami děti doma nebo kdy dítě ve škole vykonává jen ty činnosti ze školního vzdělávacího programu, na které má momentálně chuť. Pouze 60 % povinného společného obsahu výuky jednotlivých předmětů, použití různých učebnic na různých školách, snaha »integrovat« do běžných tříd i žáky s IQ pod 70. A jako bonbónek pěstování přesvědčení, že domácí úkoly jsou přežitek, za špatnou známku může učitel, a ne špatně připravený žák, a že většina dětí hravě zvládne gymnázium. To všechno vytváří smrtící koktejl pro úroveň našeho školství.

Jan Amos Komenský by byl zděšen tím, co zažívají učitelé ve školách. Jeho zásady jsou systematicky ignorovány a výsledky jsou pro naši společnost varovné. Na elementární neznalosti českého jazyka, matematiky i dalších předmětů již delší dobu poukazují učitelé vyšších stupňů škol a na nemožnost přestěhovat se s dítětem do jiné školy si dlouhodobě stěžují rodiče školáků. Výsledkem jsou mnohdy šokující neznalosti základních pojmů spolu s podivnou tolerancí k různým projevům závadového chování. Pokud to takto bude pokračovat, můžeme očekávat další propad vědomostí dětí při prováděných testech i tragické neznalosti při poměrně triviálních příkladech u maturitní zkoušky.

To, co se dříve bralo jako kázeňské přestupky, je nesmyslně tolerováno, a i na hrubé a společensky závadové jednání se hledá omluva v podobě »diagnózy« se snahou o nasazení dalších asistentů pedagoga pro tyto žáky.

Děti již i v pohádkách jsou doslova zahlcovány násilím. V nové pohádce se střílí kulometem a princezna mečem rozsekne siamská dvojčata, až kolem stříká krev. Hrdinové filmů se na potkání zabíjejí, aby vzápětí vstali do nového života. Místo podpory sportu a kultury je dnes mimoškolní činnost předmětem velkých finančních nákladů a řada rodin pak na mimoškolní činnost obtížně shání prostředky, a to i na sportovní výcvik, který má být součástí výuky.

Prostituci jako »vedlejšák« mají některé dívky již od osmé třídy. Na internetu kolují hanlivé obrázky zesměšňující některé učitele a chování řady žáků a studentů je za hranicí dobrého vkusu. Při mých besedách na školách mne to nemile překvapuje. Zbytečně takoví jedinci vyrušují pozorné posluchače a autorita učitele je tím hrubě snižována.

Je čas těmto neuváženým experimentům jasně říci ne!! Návrat k poctivé práci a posílení autority učitele podporované rodiči je velmi naléhavým požadavkem doby. Těm, kteří se mnou nesouhlasí, doporučuji účast na obhajobě bakalářských prací na některé z našich četných vysokých škol nebo náslech při maturitní zkoušce, a to i na »lepších« středních školách. Občas jde o zážitek jen pro velmi otrlé jedince. Je nejvyšší čas pustit se společně do práce. V sázce je naše mladá generace, budoucnost našeho národa.

Jaromír KOHLÍČEK, poslanec Evropského parlamentu za KSČM