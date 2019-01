Je léčebné konopí těžce nemocným pacientům skutečně dostupné?

V souvislosti s předložením změny zákona o návykových látkách do Poslanecké sněmovny, kde je požadována legalizace pěstování, zpracovávání a přechovávání konopí a produktů z konopí v »malém množství« pro vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání, bychom se mnohem důrazněji měli věnovat otázce skutečné dostupnosti léčebného konopí pro pacienty. KSČM většinově nepodporuje jakékoliv zvyšování dostupnosti omamných látek a legalizaci marihuany. Užívání návykových látek má prokazatelně svá rizika a negativní dopady.

Poslanecký návrh se sice opírá o praxi v devíti státech USA, v Kanadě a Uruguayi, ale bez předložení detailní analýzy dopadů. Argument, že se ušetří za náklady z přestupkového a trestního řízení nebo že zmizí fenomén »zakázaného ovoce« ,je ale poněkud úsměvný. Tvrzení, že nenaroste počet uživatelů konopí a nebude tzv. vstupní drogou pro děti a mladistvé, též není podloženo žádnými argumenty.

KSČM prosazuje širší zpřístupnění léčebného konopí pro pacienty, kterým recept předepíše příslušný odborný lékař - tedy onkolog, revmatolog, ortoped či specialista na léčbu bolesti - na základě stanovené diagnózy podle stávajícího platného zákona z roku 2013. Počet lékařů, kteří dnes mohou léčebné konopí předepisovat, se od doby přijetí zákona zdvojnásobil a s povinným elektronickým receptem se podle vyjádření distributora zlepšila i dostupnost v lékárnách. Největším problémem se nyní jeví finanční nedostupnost. Ministerstvo zdravotnictví se proto musí s VZP co nejdříve dohodnout na hrazení z veřejného zdravotního pojištění.

Jak ukazuje nedávno medializovaný případ pacientky s roztroušenou sklerózou, která si musí měsíčně doplácet za předepsané léčebné konopí 36 tisíc korun, jedná se o skutečně naléhavý problém. Nyní navrhované hrazení pojišťovnou ze 75 procent by ale pro ni a mnohé další pacienty, kteří pobírají invalidní důchod, však bylo také likvidační. V těchto případech je nezbytné trvat na úplném hrazení lékařem předepsaného konopí tak, jako je tomu v Německu, nebo s minimálním doplatkem do 800 Kč, jak je známe z Izraele nebo z Kanady. Pro pacienty s chronicky neutišitelnými bolestmi to je životně důležité.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví (KSČM)