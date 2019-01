Řešme bytový problém reálně

Nedostatek bytů v Praze a nárůst jejich cen v posledních dvou třech letech se netýká pouze Prahy. Spekulace s nemovitostmi se přelily i do Středočeského kraje a problém vnímají i jinde v republice. Situaci komplikuje zejména složité stavební řízení a špatný plán firem na bytovou výstavbu. Včetně podcenění její přípravy. Problémem je, že řada bytů je kupována za účelem spekulace a jejich dalšího pronájmu. Na tom by pochopitelně nebylo nic špatného, kdyby tady ale nabídka nebyla silně podvázána spekulací a novými platformami, o kterých se před lety zhola nic nevědělo.

Především majitel dvou tří bytů v Praze dneska může na pronájmech vydělat víc peněz v čistém, než činí průměrná mzda. Je však otázkou, jak je to s daňovou povinností a s kvalitou bydlení. Kde jsou vysmívané někdejší Stalinovy komunální byty, kde byla společná kuchyň a každá rodina měla svůj pokoj. Díky drahým nájmům jsou dnes stránky sociálních sítí zaplněné zájemci o spolubydlení. Lidé přirozeně reagují na nárůst cen a potřebu dostupně bydlet. Pět největších skupin na Facebooku věnujících se spolubydlení má přes 125 tisíc členů! I když odkloníme duplicitní záznamy, vyjde nám, že neřešenou potřebu bydlení mají desítky tisíc lidí pouze v hlavním městě.

Spolubydlení je řešením, ale vede to ke snížení důstojnosti bydlení, tím spíš, že některé byty v domech začínají připomínat ubytovny. Zde se na pokoji tísní až dva tři lidé, často zahraniční pracovníci. O kvalitě života v takovém domě si můžeme pouze nechat zdát. Vzpomínky na chmurné bydlení za průmyslové revoluce v Anglii v 19. století bychom neměli chtít zažít. Touto formou bydlení trpí i běžní obyvatelé domů. Leč soukromé vlastnictví je zlaté tele a tomu je třeba se klanět.

Další formou, ne poslední, je využívání bytů pro turistické účely přes nejrůznější aplikace umožňující o něco levnější bydlení než v hotelech. O (ne)plnění daňových povinností se vedou spory, a opět přichází stará písnička o narušování klidu zejména v nočních hodinách. Na tuto formu podnikání se zaměřují specializované firmy a majitel bytu/ů se vůbec o svůj majetek starat nemusí.

Jak z toho ven? Odhlédneme-li od různých forem represe, z nichž v poslední době zněly úvahy o tom, jak donutit často zahraniční destinační servery platit daně z pobytu, zaměřme se na institut trvalého pobytu. V každém zkolaudovaném bytě by měl být nahlášen alespoň jeden člověk. Na nenahlášených lidech tratí obce v rámci rozdělování daní a také se ostatní obyvatelé (ne)dobrovolně podílejí na úhradě společných nákladů třeba za úklid v domě nebo na úhradě za vývoz popelnic.

Moje myšlenka zní: Zaveďme novou daň na neobsazené byty. Obec by mohla upravit koeficientem podobně, jako je tomu u majetkových daní, výši daně za byt, ve kterém není nikdo přihlášen. Výše daně by měla odpovídat výši podílu ze sdílených daní na jednoho občana, kterou obec inkasuje v rámci sdílení daní ze státního rozpočtu. Orientačně se bavme o částce deset tisíc korun. Obec by měla mít možnost koeficient daně navýšit - jako je tomu u majetkových daní - až pětkrát. Nová daň by uvolnila ruce obcím a současně vedla k tomu, že by se část volných bytů přenesla do nabídky na trhu, a tím by mohla určitá cenová bublina jak u nájmů, tak u nabídky prodeje nemovitostí splasknout. Příjem z daně by byl příjmem dané obce (města). Není zájem nikomu brát jeho (jistě často těžce) nabytý majetek. Na druhou stranu musí být zájem na tom, aby naše města zdravě žila, aby nepřipomínala kulisy pro turisty nebo města duchů, kde bydlí kdekdo. Kdo konkrétně, a co za lidi to je, o tom často nikdo neví.

Zdeněk MILATA