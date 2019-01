Země svobodných?

Americká rocková skupina The Killers zveřejnila nový klip ke své písni Land of The Free (Země svobodných), která je protestem proti plánu kontroverzního, krajně pravicového prezidenta Donalda Trumpa postavit zeď na hranici s Mexikem. Video ukazuje drobné výseky ze života migrantů mířících do USA a režíroval ho slavný filmař Spike Lee.

Členové kapely počin vnímají jako »hluboce procítěný nářek inspirovaný současnými událostmi a nedávnými tragédiemi ve Spojených státech«. V textu se zpívá mj. o »zdi tak vysoké, aby přes ni špinavýma rukama nedosáhli na naše sny«, a Lee proto v klipu zdůraznil právě téma migrace. Sleduje v něm například život v improvizovaných táborech nebo konfrontuje záběry migrantů a vojáků, resp. pořádkových sil.

Jedenašedesátiletý režisér, herec, dokumentarista, scenárista a producent Lee bývá označován za nejlepšího kronikáře afroamerického života v Americe i provokujícího kritika poměrů.

Nejen The Killers se ale rozhodli říct své hlasité NE kontraproduktivní šestimiliardové zdi (která se stejně dá třeba podlézt, jak ukázaly nejen uplynulé dny). V čele demokratického odporu vůči zdi je kromě nejvyšších činitelů Demokratické strany od minulého týdne také newyorský starosta Bill de Blasio. Ten Trumpa obvinil z vytváření umělé krize na mexicko-americké hranici, kvůli které se ale republikánský prezident dopouští skutečné humanitární krize v New Yorku i všech dalších velkých městech USA, protože kvůli jeho neshodám s demokraty o financování tohoto projektu je už prakticky měsíc pozastaven provoz části amerických vládních úřadů, což je nejdelší podobný výpadek v historii USA. Ten má za následek platební neschopnost bezmála milionu úředníků a jejich rodin. Umanutý Trump z toho pochopitelně viní demokraty, ti ale v legitimním politickém souboji hájí vlastní principy solidarity, na nichž oficiálně byly Spojené státy postaveny v uplynulých desetiletích, po zdánlivě vybojovaném souboji s bělošským rasismem v zemi. Vždyť po Baracku Obamovi (prvním »černém« muži v Bílém domě) budou mnozí demokraté usilovat o prosazení prezidentské nominace pro prvního Hispánce, shodou okolností Castra (sic Juliana).

Prosadí tedy The Killers (Zabijáci) svou ideu o zemi svobodných, nebo vyhraje právě s Trumpem spojený návrat do časů etnické a rasové nenávisti Made in USA?

Roman JANOUCH