MPSV při budování informačních systémů selhalo

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) selhalo při budování informačních systémů pro výplatu dávek a porušilo rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podal dvě trestní oznámení.

Kontroloři prověřovali využití asi 900 milionů z více než 3,7 miliardy korun, které ministerstvo v letech 2013 až 2017 na technologie vydalo. »Kontrola odhalila velké množství zásadních pochybení – šlo například o nezvládnutí vytvoření nových informačních systémů pro výplatu dávek, problémy týkající se veřejných zakázek a smluv nebo využívání externích firem,« uvedl NKÚ. Ministerstvo podle něj fakticky zůstalo závislé na dodavatelích informačních služeb.

Celkové zjištění NKÚ se podle stínové ministryně práce KSČM Hany Aulické Jírovcové nese v duchu porušení téměř všeho, co mohlo MPSV při své snaze o změnu dodavatelů informačních systémů udělat. Navíc se podle ní v období let 2014 až 2017 ministerstvo chovalo jako resort, který si nedělá nic z dotčené a související legislativy a potřebné kroky si vykládá dle své potřebnosti. »Proto se také dozvídáme opakovaně o porušení rozpočtové kázně, nebo vypracování strategie IKT resortu MPSV za několik milionů, která byla sice předložena vládě ČR pro informaci, ale MPSV se pak odmítlo podle této strategie řídit. Zdůvodněno to bylo výsledkem externího auditu, kterému dle podkladů nebyla tato strategie vůbec předložena, a proto se v závěru auditu vůbec nezohledňuje,« řekla Aulická Haló novinám.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Porušení rozpočtové kázně za půl miliardy korun

Podle NKÚ se ministerstvo snažilo dodavatele čtyř systémů změnit od roku 2011. Ministerstvo ale nestihlo systémy přesoutěžit a v roce 2016 uzavřelo znovu smlouvu s původním dodavatelem. Tímto postupem resort podle kontrolorů porušil rozpočtovou kázeň za půl miliardy korun. Smlouvu s dosavadní firmou OKSystem protáhlo ministerstvo i loni před koncem roku, a to na další dva roky. Dvouleté prodloužení kontraktu vyjde podle ministerstva zhruba na miliardu.

Prodlení ve spuštění nových informačních systémů představuje podle kontrolorů nehospodárné výdaje pro státní rozpočet. »Každý měsíc, kdy běží stávající systémy, zaplatí Česká republika podle odhadů NKÚ o 30 milionů více v porovnání s cenou, kterou by mohla platit, kdyby byly nové systémy v provozu,« uvádí NKÚ. Podle něj problémy provázely i služby systémové integrace, čímž se ministerstvo dopustilo porušení rozpočtové kázně za více než 172 milionů korun.

Zabránit dalším zbytečným výdajům

To, že MPSV zůstalo závislé na dodavatelích stávajících služeb, považuje Aulická za zásadní problém. »Vedlo to k přenosu kontroly nad projekty IS od MPSV k externím dodavatelům, jejichž zaměstnanci v roli ředitelů projektů IS Sociální dávky, IS Zaměstnanost, Integrovaná podpůrná a provozní data a Provozní integrační prostředí odpovídali např. za obsazení rolí v projektech, dodržování plnění smluvních závazků ze strany dodavatelů, akceptaci těchto plnění anebo plánování a čerpání zdrojů projektů,« uvedla stínová ministryně. Připomněla, že výdaje MPSV na oblast ICT v roce 2013 představovaly 382 milionů korun, v roce 2017 byly více než čtyřnásobné, a to 1604 milionů korun. Za období 2013 až 2017 tyto výdaje činily celkem 3727 milionů korun.

Nejen tato vybraná zjištění, ale především celý popsaný stav vede podle Aulické členy sněmovního výboru pro sociální politiku a také příslušného podvýboru k tlaku na důkladné zjištění aktuálního stavu na MPSV a především zabránění dalších zbytečných výdajů z resortu MPSV, respektive státního rozpočtu. »Další období temna na MPSV, jak to můžeme bez nadsázky nazvat, je však již na vyvození odpovědnosti nejen politické, ale především trestní. Vláda ČR i současné vedení MPSV by si tuto skutečnost měli konečně uvědomit,« dodala Aulická.

Ministerstvo prý už problémy řeší

Ministerstvo si je podle své mluvčí Barbary Hanousek Eckhardové vědomo nedostatků způsobených předchozím vedením ministerstva a řeší je. »Byla provedena celková personální reorganizace i revize řízení IT projektů, nastaven nový harmonogram, zafixován rozsah projektů nezbytný pro nasazení systémů do produkčního prostředí i stanoven pevný finanční rámec,« vypočítala mluvčí.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že se nyní soustředí na personální stabilizaci IT sekce. Nové systémy budou podle ní v provozu nejpozději do konce roku 2020. »Do dvou let pak chceme uskutečnit přechod na nově vysoutěžené plně funkční IT systémy bez dodatečných nákladů na státní rozpočet,« sdělila ministryně. Změny v podobě úřadu provedla od ledna.

