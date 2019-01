Thaci pro výměnu

Prezident Kosova Hashim Thaci je nadále pro výměnu území se Srbskem v rámci dohody o normalizaci vztahů. V rozhovoru, který poskytl agentuře APA, řekl, že tyto plány považuje za nejlepší možnost, jak urychlit vstup do EU a NATO.

O možné výměně území v rámci celkové dohody mezi Srbskem a Kosovem spolu loni hovořili Thaci se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Tato myšlenka narazila na značný odpor albánských nacionalistů v Kosovu, ale vyvolala i nesouhlas v Srbsku.

Podrobnosti kolem těchto úvah ani jeden otevřeně na veřejnosti neřekl. Podle médií by ale mělo jít o výměnu převážně Srby obývaného severu Kosova za oblast Preševského údolí na jihu Srbska, kde žije silná albánská menšina.

Prezident Kosova Hashim Thaci. FOTO - wikipedia commons

Thaci se kvůli tomu doma dostal pod silný tlak v mocenském soupeření s premiérem Ramushem Haradinajem, a proto začal myšlenku představovat jako korekturu hranic s pouhým připojením Preševského údolí ke Kosovu.

Tento Thaciho obrat Vučiče velmi popudil a začátkem září vedl ke krachu dalšího jednání obou prezidentů pod záštitou EU v Bruselu. Toto jednání přitom mělo mít velký význam v dlouhém a zatím neplodném dialogu Bělehradu a Prištiny, a to právě tím, že se mělo diskutovat o výměně území.

USA a někteří představitelé EU uvedli, že by nebyli proti dohodě o výměně území, pokud by se na tom Srbsko a Kosovo domluvily. Německá kancléřka Angela Merkelová ale změnu hranic na Balkáně odmítla s tím, že by to mohlo vzkřísit křivdy z válek v 90. letech.

»Dohoda by regionu přinesla větší stabilitu a klid. Kosovu by umožnila přijetí do EU a NATO a zároveň i Srbsku,« vrátil se však nyní zjevně Thaci k tématu výměny území.

(čtk)