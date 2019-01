Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna rozhodne o zdanění církevních náhrad

To, co si Sněmovna naplánovala na první lednovou schůzi, která začíná dnes, určitě nestihne ani za tři týdny, po které se chce věnovat více než 230 bodům programu! Čeká ji třeba nové hlasování o zrušení karenční doby, rozhodnout má o návrhu KSČM na zdanění církevních finančních náhrad.

Návrh na zrušení karenční doby zamítl koncem loňského roku Senát. Sněmovna ho dnes zřejmě přehlasuje a novelu potvrdí. Už při jejím schvalování pro ni zvedli ruku poslanci ANO, ČSSD a KSČM, která obdobný návrh předkládala opakovaně, a také Piráti a polovina lidovců. Takže zrušení karenční doby poté, co Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci, ohroženo asi není. Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová je o tom přesvědčena. »Opravdu nechápu Senát, že přistoupil k tak radikálnímu návrhu a předlohu nám vrátil. Přesto věřím, že Sněmovna přehlasuje rozhodnutí Senátu. A tím konečně zrušíme karenční dobu, což je ve prospěch zaměstnanců,« poznamenala pro náš list Aulická.

Poslance dnes čeká možná hodně dlouhý večer. Na programu je totiž také informace vlády k řešení krizové situace na D1. Podle dosavadních diskusí a tvrdé kritiky zejména z řad pravicové opozice, bude diskuse z její strany nelítostná a hodně kritická. Otázky na ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) však budou mít i vládní poslanci.

O dřívějším termínu zdanění není pochyb

Schvalování tzv. zdanění církevních restitucí by mohlo přijít na řadu zítra a nedá se vyloučit, že je bude provázet zdržování zejména pravicovou opozicí, která pokládá předlohu za protiústavní. Do sněmovního finále se novela dostala na mimořádné schůzi v polovině prosince. Ve Sněmovně by měla závěrečným hlasováním projít. Otázkou však je její účinnost. Rok 2021 nebo 2020? »My jsme se zástupci vládních stran jednali, jednala jsem i v rámci rozpočtového výboru. A nic se nemění na tom, co už proběhlo médii, tj. že ČSSD a ANO potvrdily, že budou prosazovat termín účinnosti od 1. ledna 2020. Samozřejmě uvidíme na plénu Sněmovny, ale taková je zatím předběžná dohoda,« sdělila Haló novinám předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Ve výboru však prošel termín 1. ledna 2021 (přišel s ním Marek Benda z ODS), podlehli mu totiž i mnozí vládní poslanci, protože měl posvěcení vládních úředníků. Zdanění státních finančních náhrad církvím je jednou z tolerančních podmínek KSČM Babišově vládě.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Návrh programu, jak jej projednal organizační výbor, mohou poslanci upravovat. Očekává se, že část z nich se bude snažit o prosazení diskuse o údajném ovlivňování nezávislosti soudů ze strany Hradu, zejména hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Prezident Miloš Zeman s takovou interpretací nesouhlasí, doporučení soudcům jsou podle něj vyjádřením názoru, nikoli jejich ovlivňováním. Pravděpodobnější než projednání věci na sněmovním plénu se však jeví debata v ústavně právním výboru.

ČR by měla být připravena na tvrdý brexit

V úvodním kole se poslanci budou zabývat vládním návrhem, který upravuje postavení Britů v ČR pro případ, že Spojené království vystoupí z EU bez dohody. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení, opozice by tento postup zablokovat neměla. Její zástupci to sdělili po schůzce s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který předpokládá, že by poslanci mohli o návrhu hlasovat už tento týden. »Mohu extrapolovat zcela s jistotou, že poslanecký klub KSČM nebude vetovat zrychlené projednávání v prvním čtení ani se k žádnému takovému návrhu veta nepřipojí,« řekl k tomu šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Komunisté podle něj mají zájem, aby ČR byla připravena na tvrdý brexit.

Piráti, TOP 09 a STAN budou chtít projednat přístup prezidenta Miloše Zemana a jeho kancléře Vratislava Mynáře k justici. Představitelé stran tak reagovali na aktuální informace médií o vystupování Hradu v některých kauzách. KSČM a SPD důvod k jednání o této záležitosti ve Sněmovně nevidí. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by záležitost mělo řešit ministerstvo spravedlnosti, které je věcně příslušné pro záležitosti justice. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) musí soudci umět tlaky ustát.

V prvním čtení by mohli poslanci pokračovat v projednávání vládních změn v elektronické evidenci tržeb. Novela mj. rozšiřuje okruh tržeb podléhajících evidenci, poslanci debatu o ní v úvodním kole už šestkrát nedokončili.

Sněmovna by také mohla rozhodnout o vydání či nevydání poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání. Policie ho chce stíhat kvůli jeho výrokům o někdejším romském táboře v Letech u Písku. Poslanec při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína blízko pietního místa v Letech použil spojení »neexistující pseudokoncentrák«. Podle SPD však existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu.

První letošní schůze Sněmovny, která začíná dnes, by podle plánu měla trvat tři týdny. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v polovině února.

