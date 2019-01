FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Ve hře může být i mimořádná schůze

Náhradní výživné, zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, bezplatná právní pomoc, změna zákoníku práce, která přináší všem zaměstnancům pět týdnů dovolené, novela stavebního zákona, zjednodušující stavební řízení, zdanění finančních náhrad tzv. církevních restitucí.

Především to jsou priority, na které se chtějí soustředit poslanci KSČM na letošní první schůzi Sněmovny, která začala dnes. Předlohy jsou v dolní komoře v různé fázi projednávání. Novináře o tom informoval předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Ve druhém čtení je absolutní prioritou našeho klubu náhradní výživné, chtěli bychom, aby se mohlo projednávat na lednové schůzi i ve třetím, závěrečném čtení ve třetím týdnu současné schůze Sněmovny. Za zásadní považujeme také zrušení zákona o zákazu vývozu do Búšehru – i ten je ve druhém čtení a je stále aktuální,« prohlásil Filip.

Z prvních čtení je pro komunisty podstatný zákon o regulaci reklamy stejně jako bezplatná právní pomoc, ale i novela zákoníku práce rozšiřující zákonnou dovolenou o týden. Všechny předlohy připravili komunisté. Prioritou politickou je pak pro KSČM doprojednání bodu, který pojednává o zločinech privatizace, tedy o nezaplacených podnicích, privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. Filipovi jde o to, aby pak mohla být projednána komunisty předložená novela trestního řádu a trestního zákona, která se týká nepromlčitelnosti trestných činů spáchaných v rámci privatizace.

Sněmovna přijme usnesení k antisemitismu

»Klub KSČM po dohodě podpořil nově zařazený bod jednání dolní komory, který se týká usnesení Parlamentu ČR k holocaustu a postupu v této věci tak, aby se ČR zařadila po bok států, které si uvědomují nebezpečí antisemitismu, abychom byli schopni i podle této deklarace lépe postihovat fašizující nálady v Evropě a nebezpečí fašizace, které přichází z Ukrajiny,« zdůraznil Filip. Samotný text může podle jeho slov sloužit znalcům v tomto oboru, aby lépe posuzovali některé výroky, jež mohou směřovat vůči lidem, kteří mají určitou národnost, politické přesvědčení nebo také víru. »V tomto ohledu samotná deklarace i ve své příloze zahrnuje některé postupy, které jsou uplatňovány právě v antisemitismu,« dodal předseda komunistů.

Projednáním návrhu usnesení vymezujícího definici antisemitismu, o kterém budou poslanci diskutovat v pátek, vypracovala a v květnu 2016 jednomyslně přijala Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu, sdružující evropské země včetně ČR, státy severní Ameriky, Argentinu a Izrael. Řada zákonodárných sborů přijala již v letech 2016 až 2018 usnesení, v nichž se s definicí ztotožňují a doporučují orgánům státní správy, aby se jí při své práci řídily. Byl to britský Parlament, izraelský Kneset, parlamenty Rakouska, Rumunska, Německa, Bulharska, Litvy, Slovenska, Makedonie, Moldávie a Nizozemska. U nás se tak stane letos u příležitosti mezinárodního Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá na 27. ledna. Návrh usnesení Sněmovně předloží její předseda Radek Vondráček (ANO).

Komunisté chtějí podle Filipa využít tohoto bodu ke kritice ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) »za jeho příliš vstřícný postoj, který měl vůči ukrajinskému vedení po přijetí podpor banderovců«.

Vojtěch Filip rovněž informoval o tom, že komunisté budou dále v interpelacích posuzovat to, co se odehrává na dálnici D1 a co se odehrává na železnici. »Myslíme si, že projednávaný bod, tj. Informace vlády ČR k řešení krizové situace na dálnici D1, není jediným prostředkem, jak dosáhnout změny situace v dopravní politice státu,« uvedl.

Bouře ve sklenici vody

Komunističtí poslanci nepodpoří vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému, jak to navrhuje KDU-ČSL. Novinářům to potvrdil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Sněmovna návrh na ustavení komise zařadila na program už prosincové schůze. Hlasy ANO, ČSSD, SPD a KSČM však odmítla požadavek poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové na pevný termín projednávání návrhu. Rovněž poslanci odmítli návrh šéfa klubu KDU-ČSL Jana Bartoška, aby Sněmovna rozhodla o zřízení komise příští středu.

Klub KSČM, jak Kováčik před začátkem schůze avizoval, nepodpořil ani návrh předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska na zařazení bodu o údajném ovlivňování nezávislých soudců Kanceláří prezidenta republiky na program nynější schůze Sněmovny. Kováčik je přesvědčený o tom, že jde o věc, kterou by měl projednat příslušný sněmovní podvýbor. »Pokud to není pouze bouře ve sklenici vody vyvolaná zoufalou snahou TOP 09 udržet se na výsluní na úkor pana prezidenta,« řekl. Sněmovní podvýbor pro justici se bude touto otázkou zabývat ve středu večer. Zařazení bodu či vyvolání mimořádné schůze považují komunisté za »hodně přestřelené«. »Je to spíše politická deklarace na úkor pana prezidenta, na což ostatně u TOP 09 jsme zvyklí,« dodal předseda poslanců KSČM.

Pro návrh TOP 09 hlasovalo 63 ze 186 přítomných poslanců. Proti jich bylo 73. Kromě poslanců KSČM návrh nepodpořili ani zástupci ANO, SPD a ČSSD.

O tom, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal týdeník Respekt. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Respekt pak v pátek na webu uvedl, že mu současný předseda NSS Michal Mazanec také potvrdil schůzku s Mynářem a s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

Kováčik na dotaz také sdělil, že věří v doprojednání a schválení komunistického návrhu na zdanění finančních náhrad církvím. Schůze má trvat tři týdny, takže času je dost. Nepředpokládá, že závěrečná rozprava bude jednoduchá, pokud by se však hlasování mělo jakkoli zadrhnout, nevyloučil ani iniciování mimořádné schůze. Tak to bylo i při dokončení druhého čtení, které pravicová opozice opakovaně zdržovala.

