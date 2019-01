FOTO - Pixabay

Nemocenská se bude proplácet i v prvních třech dnech nemoci

Zaměstnanci budou dostávat od července náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci. Sněmovna přehlasovala senátní veto sociálnědemokratické novely zákoníku práce, která takzvanou karenční dobu ruší. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

Zaměstnanci budou pobírat podle předlohy v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, náklady budou hradit zaměstnavatelé. Těm se na druhou stranu sníží o 0,2 procentního bodu odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun.

Pro zrušení karenční doby hlasovalo 129 ze 184 přítomných poslanců. Nutných bylo nejméně 101 hlasů. Proti jich bylo 31. Předlohu podpořili poslanci ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů, a většina lidovců.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci před začátkem schůze Sněmovny připomněl, že zrušení karenční doby je původně návrh KSČM, v minulém volebním období se ho však nepodařilo prosadit. »Nám je v této chvíli jedno, kdo jej předložil, já tvrdím, že klub KSČM tím, že podpoří zrušení karenční doby, považuje za naplněnou jednu z hlavních programových priorit KSČM pro nejen toto, ale i jiné volební období,« řekl Kováčik novinářům.

Spokojenost s tím, že Sněmovně se podařilo přehlasovat Senát, vyjádřil po hlasování také místopředseda ÚV KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. »Po řadě let se alespoň zčásti napravuje nerovná situace zaměstnanců, kteří si odvádějí zdravotní pojištění, ale tři dny byli vyloučeni z toho, aby ho mohli pobírat. Přispěje to alespoň zčásti k narovnání nerovného vztahu, který tu byl vytvořen omezujícím balíčkem pravicových vlád,« řekl novinářům. Rozhodnutí Sněmovny označil za správný krok a také on připomněl, že KSČM se o zrušení karenční doby snažila už v minulém volebním období. »Vnímáme ten příspěvek od ČSSD jako určitou splátku dluhu za to, že nedokázali podpořit náš návrh v minulém volebním období,« vysvětlil Grospič.

Konec trestání lidí za nemoc

Zrušení karenční doby uvítala také stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. »Vnímáme to jako velkou pomoc v příjmech především nízko a středněpříjmových skupin, protože nehrazení prvních tří dnů má razantní dopady do rozpočtů rodin, je to pozitivní přínos pro zaměstnance, kteří se tak nemusí bát nastoupit na nemocenskou a nemusí se bát o to, že ten dopad na příjem bude značný,« řekla novinářům. Zároveň to je podle ní ale pozitivní i pro zaměstnavatele, pro které »je lepší, když je zaměstnanec krátkodobě nemocný, než si vytvářet dlouhodobě nemocné zaměstnance«.

Zastánci proplácení prvních dnů nemoci opakovaně poukazovali na to, že karenční doba je trestání pracujících lidí za nemoc a hazardem se zdravím.

Kritici naopak mluvili o zrušení karence jako o populistickém kroku, který neúměrně zatíží podnikatele a povede také k růstu fiktivní nemocnosti. Například Jan Bauer (ODS) připomněl nesouhlas zaměstnavatelů a Hospodářské komory. »Karenční doba prokazatelně splnila svůj účel, přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců hlavně u krátkodobé nemocnosti,« uvedl. Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) novela vytváří nový přístup velmi nespravedlivý k zaměstnavatelům. Předseda SPD Tomio Okamura, jehož poslanci se hlasování zdrželi, řekl, že hnutí zrušení karenční doby podporuje, první tři dny pracovní neschopnosti by ale měl proplácet stát. Alena Gajdůšková (ČSSD) to nazvala »bohapustým alibismem«.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté tuto úpravu nechali v platnosti.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění.

(jad, ku)