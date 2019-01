Nymburk prohrál s hlavním favoritem

Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů nestačili na hlavního favorita soutěže a podlehli Hapoelu Jeruzalém 80:111. V Praze na Královce nabrali už v první půli ztrátu 17 bodů a do zápasu už se nevrátili. Český mistr tak za týden bude doma hrát s Fuenlabradou o vyhnutí se poslednímu místu ve skupině, Hapoel se naopak dostal do jejího čela.

Nymburk proti nejofenzivnějšímu týmu soutěže měl potíže v obraně a sám dělal také hodně zbytečných chyb v útoku, čímž pouštěl soupeře ke snadným košům. Navíc domácím dělal problémy hvězdný pivot Amar'e Stoudemire, nejslavnější hráč, jaký kdy na českých palubovkách hrál. Nejlepší pivot NBA za rok 2007 zaznamenal 19 bodů a sedm doskoků a předvedl tak svůj druhý nejlepší výkon v sezoně.

»My už jsme samozřejmě proti němu jednou hráli, je to super zážitek. Ale takhle se na to nedá dívat, protože pak se k tomu přistoupí s respektem. To jsme nechtěli, ale podle mě se to i tak stalo. Naše obrana nejen jeho, ale i všech ostatních byla špatná,« uvedl Martin Peterka, nejlepší střelec Nymburku se 17 body.

Hapoel střílel s vynikající úspěšností 60 procent a nedával českému soupeři sebemenší šanci na zvrat. Zvláště když Nymburku chyběly body od tradičních opor. V útoku se dařilo jen reprezentačnímu pivotovi Peterkovi a Brightu Wrightovi.

Nymburk si tak připsal devátou porážku v sezoně a definitivně přišel i o teoretickou šanci na postup do play off. Zároveň se mu vzdalují i pátá a šestá příčka, znamenající přesun do FIBA EuropeCupu.

Utkání 12. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů:

Nymburk - Hapoel Jeruzalém 80:111 (16:23, 35:51, 65:85)

Nejvíce bodů: Peterka 17, Wright 15, Lawrence 8 - Feldeine 20, Stoudemire 19, Butler 16, Thomas 13, Blatt 11. Fauly: 18:19. Trestné hody: 21/18 - 17/15. Trojky: 6:12. Doskoky: 34:43.

1. Jeruzalém 12 10 2 1077:921 22 2. AEK Atény 11 9 2 882:811 20 3. Bamberg 11 7 4 903:884 18 4. Antverpy 11 6 5 899:877 17 5. Lietkabelis 11 4 7 832:846 15 6. Nymburk 12 3 9 922:1018 15 7. Dijon 11 3 8 813:875 14 8. Fuenlabrada 11 3 8 835:931 14

(čtk)