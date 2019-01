Cášská smlouva průlomem ve vztahu gigantů

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v západoněmeckých Cáchách podepsali smlouvu o spolupráci a integraci.

Jejím cílem je prohloubení vztahů v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. Podle Macrona obě země takzvanou Cášskou smlouvou otevírají novou kapitolu spolupráce, Merkelová úterek označila za důležitý den německo-francouzského přátelství.

»Obnovujeme základ našeho vztahu,« poznamenala šéfka německé vlády v narážce na to, že podepsaná dohoda navazuje na Elysejskou smlouvu, v níž se přesně před 56 lety k těsné spolupráci svých zemí zavázali jejich tehdejší představitelé Konrad Adenauer a Charles de Gaulle. »Myslím, že by byli hrdí na to, že ta smlouva dodnes trvá a vzkvétá,« poznamenal Macron k dohodě z roku 1963, která byla klíčová pro poválečný vývoj německo-francouzských vztahů.

Žijeme ve zvláštních časech

Rozšíření tehdejší smlouvy je podle Merkelové nutné, protože »žijeme ve zvláštních časech«, které vyžadují nové a rozhodnější odpovědi. Stejně jako Macron se přitom zmínila o výzvách, které představuje oslabení dosavadního mezinárodního řádu, o klimatických změnách nebo o vystoupení Británie z Evropské unie. »V tomto světě a v této Evropě musí Německo a Francie přijmout zodpovědnost a ukázat cestu,« vyjádřil své přesvědčení francouzský prezident, kterého ostře kritizovala italská krajní pravice, jmenovitě ministr vnitra Matteo Salvini. Ten Francii mj. obvinil z vysávání afrického kontinentu.

Smlouva, jejíhož podpisu se na cášské radnici zúčastnil také šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, si klade za cíl mj. posílit schopnost Evropy jednat samostatně v zahraniční a bezpečnostní politice nebo prosadit Německo za stálého člena Rady bezpečnosti OSN.

Předseda Evropské rady Donald Tusk, který byl slavnostnímu podpisu také přítomen, zase vyjádřil přesvědčení, že rozhodnutí posílit spolupráci mezi Berlínem a Paříží může prospět celé Evropě.

Hluboký úklon?

Kritika dohody se ale ozývá od některých opozičních stran. Šéf poslanců německých Zelených Anton Hofreiter má za to, že je nedostatečná a bez skutečného obsahu. Protiimigrační ultrapravicová Alternativa pro Německo (AfD) zase míní, že smlouva je »hlubokým úklonem« Merkelové před Macronem. Šéfka francouzské krajní pravice Marine Le Penová naopak podle ČTK zase tvrdí, že jde o zradu francouzského lidu… Takže co ve smlouvě vlastně také stojí?

- Německo a Francie chtějí prohloubit také armádní a zbrojní spolupráci, k čemuž má napomoci i nově zřízená společná obranná a bezpečnostní rada.

- Užší má být i spolupráce v oblasti hospodářství, kde se počítá s harmonizací práva, zřízením rady hospodářských expertů a postupným vznikem jednotného hospodářského prostoru. Mluví se o prohloubení měnové unie.

- V oblasti školství budou obě země usilovat o větší propojení vzdělávacích systémů či zvýšení počtu žáků a studentů, kteří se učí jazyk druhého státu. Vznikat mají společné vědecké iniciativy.

- Smlouva počítá se zřízením společného fondu, z něhož budou podporovány občanské iniciativy nebo partnerství měst v obou zemích. Dohoda má také zjednodušit život lidem v okolí společných hranic, třeba lepším propojením zdejších silnic a železnic.

- Další body smlouvy, která má celkem 28 článků na 16 stranách, se týkají například boje proti terorismu, klimatických otázek a energetické politiky nebo rozvojové politiky vůči Africe.

Vlády Německa a Francie se v pondělí, tedy den před podpisem nové smlouvy o přátelství, dohodly na seznamu asi 15 projektů, jejichž uskutečnění považují za prioritu. Podle informací agentury DPA je ve výčtu i konečné odstavení jaderné elektrárny Fessenheim, která je nejstarší provozovanou nukleární elektrárnou ve Francii.

Alsaská elektrárna Fessenheim na hranici s Německem kvůli svému stáří a poloze v geologicky nestabilní oblasti vyvolává pochybnosti o bezpečnosti. V minulosti již bylo stanoveno několik termínů jejího uzavření, aktuálně to byl časový rámec do roku 2022.

Vedle seznamu, jehož naplnění považují Berlín s Paříží za urgentní záležitost, existuje pro víceletý výhled ještě širší výčet více než stovky projektů. Tento rozsáhlejší seznam je ale podle DPA stále ve schvalovacím procesu.

(rj)