FOTO - Pixabay

Na oddlužení dosáhne víc lidí

O oddlužení lidí bude na konci insolvenčního procesu v některých případech rozhodovat soud a dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Rozhodla o tom Sněmovna, když odmítla senátní úpravy insolvenční novely a potvrdila její poslaneckou verzi.

Horní komora navrhovala tyto podmínky zrušit a otevřít tak možnost osobního bankrotu i nejchudším lidem. Rovněž v jejím sněmovním znění by měl dosáhnout na oddlužení širší okruh lidí v dluhové pasti než nyní. Padne podmínka vstupu do oddlužení, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Pro senátní podobu oddlužení hlasovalo 62 ze 184 přítomných poslanců. Pro její schválení bylo nutných nejméně 93 hlasů. Senátní znění novely nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Původní návrh Sněmovny pak dolní komora potvrdila hlasy 181 ze 186 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Komunističtí poslanci už před začátkem úterní jednání avizovali, že podpoří obě verze – sněmovní i senátní, nicméně bližší jim prý je původní sněmovní verze návrhu. »Senátní verze umožňuje, aby to skončilo bez zaplacení jakékoli částky, a to není naše představa. Naše představa je, že takový benefit by měli mít pouze poddlužníci, to znamená ručitelé, protože ti se většinou dostávají do role dlužníka ve chvíli, kdy samotný dlužník neplatí a těm je možné dát výhodu, že by nemuseli zaplatit ani ten základ, protože to nezavinili,« vysvětlil předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Abychom byli tak benevolentní, že dlužník nemusí zaplatit vůbec nic, to si nemyslíme, že by vedlo ke stabilizaci ve společnosti, naopak spíš by to vedlo k jejímu rozdělení,« dodal Filip.

Proti senátní verzi se před jednáním vyslovilo vládní hnutí ANO a opoziční ODS. Naopak podporu senátní verze avizovala sociální demokracie, Piráti i lidovci.

Předloha počítá ve schválené sněmovní verzi se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Snazší oddlužení by mohli mít senioři. Pozmění se pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále, převyšují jistinu, se stanou podřízenými.

Insolvenční novela, která nyní poputuje k podpisu prezidentovi republiky, má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz.

(jad, ku)