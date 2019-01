Vyhořelí mileniáni

Svoboda a demokracie, úžasné to výdobytky posledních třiceti let. Proč tedy jsem (a ne poprvé) narazila na zprávu, že mileniáni – lidé, kteří se narodili zhruba v rozmezí 1985–2000, často podléhají syndromu vyhoření?

Sice podle statistik máme menší procento sebevražd než před třiceti lety, zato jsme na vrcholu ve spotřebě antidepresiv a hypnotik. Aby ne. Nespavost, deprese nebo přímo syndrom vyhoření postihuje téměř polovinu mileniánů. Proč, když měli možnost vyspět a zapojit se do života v již tak úžasné demokratické době? Přeci dnešní pracovní trh dává možnost zazářit každému. Každý má šanci přijít s převratnou myšlenkou, postavit se na vlastní nohy a vydělat si balík, ne?

Jenže ono to není tak růžové. Ne každý dostane tu »zlatou« myšlenku. Ne každý má na to postavit se absolutně sám za sebe. Ale každý zodpovědný, aby se uživil a zapadl do dnešní doby, musí pracovat. Stát se jedním z mnoha vydělávajících na jídlo, domov, teplo, světlo, telefon, pojištění, auto, povinné ručení, benzin, oblečení, spotřební nutnosti i zážitkové nenutnosti, případně kulturu. Už je i jedno, jestli má výuční list, maturitu nebo červený diplom z vysoké. A je jedno, jestli na to vydělává ve fabrice, za pultem prodejny, v kanceláři či odborném pracovišti. Pracuj a plať. A když k tomu přijde hypotéka (pokud na ní dosáhne), auto na leasing, počítač na splátky, je na deset, dvacet i třicet let budoucnost jasná. A zkus si z práce odejít byť na měsíc…

Není divu, že neustálý kolotoč v době vedené myšlenkou »Nakupuj a konzumuj!« dohání lidi takřka k šílenství. Jakou má tato generace budoucnost? Co po nich zbude? Jídlo projedí. Pokud měli štěstí a koupili si dům na hypotéku, budou se z něj moci radovat děti, pokud nedej bože neškobrtnou a dům jim nezabaví pro nesplácení banka, nebo pokud do té doby dům – moderní rychlá dřevostavba - jim nespadne na hlavu. Vše ostatní, za co dávají své zbylé peníze – teplo, světlo, telefon, pojištění, auto, povinné ručení, benzin, oblečení, spotřební nutnosti i kulturu vezme čas. Nezbude nic. Jen pár zaplacených složenek, případně pár fotek z dovolené.

Mají práci, jenže jejich práce nezajišťuje do budoucna je. Ta zajišťuje v první řadě zaměstnavatele, často sídlícího kdesi za našimi hranicemi. Pracují od úsvitu do soumraku, doma s dětmi tráví jen pár hodin, a přesto málokdo může říct, že svou prací vytvořil něco, co přečká generace. Co pomůže budoucím…

Zatím pracují, mnozí zobou prášky na nervy, ale jdou s davem. Jak dlouho ještě? A kudy vede cesta ke změně?

Helena KOČOVÁ