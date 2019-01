Je vlastnické právo nedotknutelné?

Již před více než pěti lety byl na stránce publicistiky v Haló novinách zveřejněn můj článek Vlastnit dům znamená více než bydlet, který byl reakcí na akci squatterů, kteří obsadili několik rozpadajících se neobydlených domů v Praze, a následnou nepřiměřenou policejní akci proti nim. Tato událost stejně jako vyklizení Kliniky v minulých dnech, ale i řada dalších, mezi které patřil i squat Milada, upozorňují na ožehavý problém týkající se bydlení, ale i vztahu společnosti k tzv. squatterům.

Reakce uplynulých dnů a týdnů ukazují, že se stále mnoho lidí dívá na squatting skrz prsty a squattery považuje za drogově závislé existence žijící na okraji společnosti. K tomu bohatě přispívá i obraz tvořený médii, která ukázala vyrabovanou Kliniku plnou špíny a nepořádku. Kdo však Kliniku v uplynulých letech navštívil, mohl se přesvědčit, že se většina jejích obyvatel snažila o její zvelebení, fungovala zde například kavárna, probíhala zde řada kulturních a společenských aktivit. I v tomto případě obsazení Kliniky zabránilo jejímu dalšímu chátrání, kdy byl objekt mnoho let nevyužíván a na okraji zájmu státu jako jejího vlastníka. Právě stát by měl být tím, kdo o svůj majetek pečuje, v tomto případě ho ale nechal dlouhodobě chátrat.

Rozhodně nebudu squattery nazývat neomarxisty či komunisty, jak tendenčně o nich hovoří mnohá pravicová média a jejich politici, nebudu a nechci o nich hovořit jako o »feťácích«. Neboť to vše je jen hrubé zjednodušení a škatulkování bez toho, aniž bychom se právě zabývali těmi širšími souvislostmi. Jde o obraz dnešní kapitalistické společnosti. I přes to, je však třeba zdůraznit, že jednání squatterů je kromě jiného také spojeno s politickým protestem, snaží se upozornit na tu skutečnost, že desítky tisíc Čechů jsou bez vlastního bydlení, bydlí v nájemních domech s vysokým často existenčně neúnosným nájemným či se zadlužují na desítky let prostřednictvím hypoték. Svým postojem upozorňují, že existují stovky a tisíce chátrajících domů, majících konkrétní vlastníky, kteří se snaží tímto jednáním na jejich zhoršujícím se stavu na lukrativních místech vydělat. A přitom jsou tisíce lidí bez domova či na ubytovnách.

V českém právním prostředí je jednání squatterů kvalifikováno jako trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Přitom pro stát i občany by bylo mnohem užitečnější a bylo by vynaloženo mnohem méně úsilí a finančních prostředků, kdyby byly přijaty takové zákony, které by tvrdě postihovaly ty vlastníky, jejichž domy jsou dlouhodobě neobydlené a chátrají a mnohdy ohrožují i své okolí. Chování státu ovšem pouze potvrzuje ten fakt, že v dnešní kapitalistické společnosti znamená vlastnit prázdný dům více než bydlet v něm a využívat ho. Bohužel někteří naši komunističtí zákonodárci podlehli mediální masáži a »hlasu« ulice, taktéž zkresleně vidící squattery skrze naše mainstreamová média. V případě vyklizení Kliniky hovořili například o tom, že »dnes se ukáže, zda tu máme právní stát, nebo zda právo platí jen pro někoho« apod. Zamysleme se nad tím, o jakém právním státu mluvíme. Jde o stát, který se v roce 1989 vydal kapitalistickou cestou, proběhla velká i malá privatizace, téměř veškerý majetek státu, až na výjimky, byl rozprodán. Rozprodána byla i většina bytového fondu, a dnes se téměř nestaví, ceny nemovitostí letí raketově vzhůru a mnoha mladým lidem a rodinám se o vlastním bytě může jen zdát. Jsme ve státě, kde tzv. horních deset tisíc vládne dolním deseti milionům a zákony si tvoří především pro sebe a pro ty, kteří ho podporují.

Myslím si, že by to měli být právě komunističtí zákonodárci, kteří mají říct stop spekulacím s nemovitostmi, kdo je dlouhodobě nevyužívá, bude zatížen větší daní, kdo je nechá chátrat, od toho budou za určitou finanční kompenzaci odkoupeny, aby mohly být zrekonstruovány a jako finančně dostupné bydlení dány k dispozici občanům apod. Měli by se ptát jak to, že stát jako vlastník se dlouhé roky nestaral o svůj majetek. Berme si příklad i z Berlína, kde se současná koalice SPD, Die Linke a Zelených chystá zpětně odkoupit desítky tisíc zprivatizovaných bytů a doufá tak, že se do některých čtvrtí vrátí lidé, které odtamtud vyhnaly raketově rostoucí nájmy.

Nepřipomíná vám to realitu center mnoha našich měst, která se vylidnila právě v důsledku neúnosně vysokých nájmů a stala se z nich místa jen pro vyvolené? S těmito řešeními pojďme mezi lidi, a ne s odvolávkami a zaklínáním se právním státem. Zákony, které jdou proti obyčejným lidem, jsou od toho, aby byly změněny ve prospěch nás občanů.

Ludvík ŠULDA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)