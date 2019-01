Jde o »největšího Slováka«

Jak vidno, bez manipulace s lidmi se současný společenský řád neobejde. Patří mezi ní i tzv. žebříčky popularity nejoblíbenějších osobností. To se vybere jistý počet známých adeptů, »předhodí se do pléna« a vybranému vzorku respondentů se nechá rozhodnout o pořadí. Co na tom, že už v tom je manipulace? Protože populárnějším nebo důvěryhodnějším může být jen ten, kdo se více než druzí objevuje na obrazovce, a nikoli třeba ten, který se skutečně bije za práva většiny anebo dosáhl nějaké mety, která změnila svět anebo alespoň posunula daleko dopředu jeho obor.

Stejné je to s výběrem podloženým příslušným filmovým materiálem největšího, dejme tomu Čecha anebo Slováka.

My Češi jsme měli výhodu, že přece jen nebylo možné odsunout z prvních míst T. G. Masaryka a císaře Karla IV. Ale jaký že to je v anketě na jednom z nejvýše hodnocených míst Václav Havel? Znamená v naší historii víc než Jan Hus, Jan Žižka, Jan Amos Komenský, František Palacký či třeba F. L. Rieger, kteří se ocitli i daleko za ním? Byl větší autor než Jaroslav Hašek, Karel Čapek či Jaroslav Seifert? Manipulace a poněkud rozevlátá doba ho posunuly dopředu a udělala z něj téměř svatého.

Slováci, tedy jejich média, na to šli jinak. Vyřadili například T. G. Masaryka, jenž po otci byl Slovák. Předhodili vybraná jména a lidé buď z přesvědčení, nebo z recese je začárkovali. V prvním nástřelu byl dokonce Jozef Tiso. Nebýt ovšem jeho »židovského provinění«, kdy poslal tisíce slovenských židů na smrt, dostal by se do »konečného zúčtování«. Z mediální upoutávky, která nastartovala začátek ankety, ho tedy museli její tvůrci vyhodit. Pak se vybíralo. Deset nejvybranějších na titul »největšího Slováka« se ocitlo na stole a dalo podnět k natočení velkého šotu o jejich životě. Z nich se bude onen »největší Slovák« vybírat. Tak se vedle sebe ocitli Hlinka, Gombitová, kněz Srholec, cyklista Sagan, Cyril a Metoděj, Jánošík, Husák, Dubček, Štefánik či Štúr. V těsném závěsu za nimi, ale zřejmě bez natočeného filmu, je Jozef Króner, Andy Warhol, Vladimír Mečiar, Jožo Ráž. Zajímavé je, že v žebříčku se na docela zajímavém místě ocitla i Marie Terezie a maďarský král Matyáš Korvín.

Do první dvacítky mediální manipulace dokázala posunout nic neznamenajícího novináře Kuciaka, a to dokonce před prezidenta Kisku, který se o jeho »zbožštění« zasloužil. Stačí, jak je zřejmé, určité mediální zviditelnění a mezi ty »největší« se ocitnou současní známí herci a režiséři, vyřazeni jsou Palové Bielikové, ztratí se brankář Schroif, velikán z Chile, či třeba spisovatel lékař Dušan Makovický, přítel Tolstého, básníci Hviezdoslav, Matúška či Novomeský, klasik moderního slovenského malířství Benka, Mistr Pavol z Levoče anebo barokní malíř Jan Kupecký a lékař, rektor pražské univerzity, Jan Jesenius, atd.

Manipuluje se s námi. Nejde o hru. Jde o čin, jehož důsledek budou muset »strávit« generace. Proto mezi skutečnými velikány jsou ti, které chce režim a jeho média. U nás i u našich bratří na Slovensku.

Jaroslav KOJZAR