FOTO - Pixabay

Výbuch benzinu v Mexiku vyvolává mnoho otázek

Výbuch palivového potrubí v Mexiku, který má podle nové bilance na svědomí smrt nejméně 73 lidí, přitáhl pozornost k vládní strategii, která má zastavit krádeže pohonných hmot. Lidé tvrdí, že riskovat život musí kvůli nedostatku paliv, který způsobily právě zásahy státu, píše agentura Reuters.

Zloději v pátek navrtali potrubí vedoucí z Tuly do Tuxpanu jen pár kilometrů od mexické hlavní rafinerie. Ze vzniklého sedmimetrového gejzíru benzinu si přišlo naplnit kanystry na 800 lidí. O pár hodin později nastala exploze. Lidé v rozhovoru s Reuters uváděli, že jejich příbuzní si šli pro pár litrů benzinu, aby se mohli dostat do práce nebo provozovat své farmy.

Levicový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) před časem vyhlásil proti krádežím pohonných hmot rozsáhlou akci.

AMLO má značnou podporu veřejnosti, přestože jeho opatření narušilo dodávky pohonných hmot ve středním Mexiku a vyvolalo obavy, že by nedostatek paliva mohl poškodit ekonomiku.

Tragédie u obce Tlahuelilpan ale přináší otázku možné změny strategie. Veřejnost chce na prezidentovi vysvětlení, proč vojáci, kteří měli potrubí střežit, lidi nevyháněli a jak dlouho Pemexu trvalo, než u potrubí zavřel kohout po zjištění úniku paliva.

Ředitel společnosti Pemex Octavio Romero v sobotu uvedl, že ventil byl zavřen okamžitě poté, co byl zaznamenán pokles tlaku v potrubí, který únik paliva způsobil. Neřekl ale, kdy se to stalo. Palivo podle agentury Reuters vytékalo z potrubí asi dvě hodiny, než explodovalo, a to bez zjevné ztráty tlaku. Romero řekl, že v části potrubí mezi rafinerií v Tule a obcí Tlahuelilpan bylo před výbuchem kolem 10 000 barelů vysokooktanového benzinu.

Ministerstvo obrany a AMLO poukázali na to, že na místě úniku benzinu bylo jen 25 vojáků a že armáda nechtěla proti davu tvrdě zakročit. Podle kritiků ale měly úřady konat důsledněji a přivolat posily.

Potrubím Tula-Tuxpan proudí palivo do ostatních oblastí středního Mexika a zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že jeho zavření kvůli opravám dále zhorší problémy s dodávkami paliv. Jak uvedl Romero, potrubí bylo mimo provoz od konce prosince, protože vláda se snažila zabránit gangům v krádežích. Od otevření 16. ledna ho napadly čtyřikrát.

AMLO podle ČTK prohlásil, že katastrofa upevnila jeho odhodlání bojovat proti krádežím paliv a že vláda hledá způsoby, jak stárnoucí potrubí zpevnit a krádeže znesnadnit. Zatím Mexiko koupí víc cisteren, aby mohlo zvýšit distribuci pohonných hmot po silnicích.

(rj)