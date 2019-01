Ilustrační FOTO - pixabay

Prohloubení koryta Vltavy má umožnit nákladní dopravu v parametrech Labe

Stavbaři, jak jsme již informovali, začali v Praze prohlubovat koryto Vltavy, což umožní zvýšit náklad lodí o 30 procent. Práce za 127 milionů korun by měly trvat do konce letošního roku.

»S ponorem zvýšeným ze současných 1,8 na 2,2 metru loď uveze při stejných nákladech o 30 % více nákladu. Je to cesta, jak dostat část těžké kamionové dopravy ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem,« uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Ilustrační FOTO - pixabay

Projekt uvítal i jeden z provozovatelů nákladní vodní dopravy na Vltavě Lukáš Hradský z firmy Evropská vodní doprava - Sped. Podle něj by hlubší koryto řeky mělo pomoci české vodní dopravě přiblížit se k podmínkám v západní Evropě, kde lodě mají daleko větší podíl v dopravě. »Více naložené lodě na stejné parametry jako na Labi nabídnou zákazníkům lepší podmínky pro přepravu zboží a věřím, že vodní doprava po Vltavě uspěje jak v zásobování města, tak do budoucna i pro mezinárodní přepravu,« řekl.

Projekt počítá s prohloubením koryta na 43 kilometrech vodní cesty z Mělníka do přístavu Praha-Radotín, konkrétně v místech, kde dosud není možný ponor do 2,2 metru. Při prohrábkách se ovšem nebude zasahovat do břehů ani šíře řeky. Vytěženo by mělo být asi 130 000 metrů krychlových materiálu, ten bude podle stavařů roztříděn pro další využití, sediment pak poputuje na skládky. Součástí prací jsou i archeologický výzkum a ekologický dozor.

Prohloubení koryta Vltavy je součástí komplexního projektu, kterým chce ŘVC navýšit plavební parametry Vltavy z Mělníka do Prahy. Součástí projektu je například rekonstrukce deseti mostů, v závěru loňského roku státní organizace zahájila také modernizaci plavební komory na pražské Štvanici. Celkové náklady na projekt by se měly vyšplhat na dvě miliardy korun a kromě státních peněz na něj budou použity i finance z evropských fondů.

(ici)