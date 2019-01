Ilustrační FOTO - pixabay

Zadržují pacienty

Některé nemocnice ve druhém největším městě Konga Lubumbashi zadržují pacienty, kteří nezaplatí za poskytnutou zdravotnickou péči. Napsala to agentura AP s odvoláním na rozhovory s lékaři, zdravotními sestrami i nemocničními úředníky.

Podle AP tuto praktiku nevyužívá pouze jedna z více než 20 nemocnic ve městě. Konžská vláda přitom podobný postup už dříve odsoudila a slíbila, že proti provinilcům zakročí. Zástupce ministerstva zdravotnictví ovšem přiznal, že vládní činitelé »nemohou být všude«. Věznění pacientů nemocniční personál neskrývá. V přeplněných pokojích jsou zadržovány mladé matky, děti i starší osoby. Jeden z takových pokojů sdílí 22letá Kimenua, jež před čtyřmi měsíci prodělala těžký císařský řez, a 80letý Gabriel, který si před více než rokem zlomil nohu. Kimenua dluží nemocnici 360 dolarů (asi 8000 Kč), Gabriel 1477 (asi 33 500 Kč). Odejít mohou, až částku uhradí.

Podle AP je věznění pacientů běžné nejen v Kongu, ale i ve většině afrických zemí a také v Bolívii a na Filipínách. Mezinárodní dárci a agentury, které v zemích investují miliardy dolarů včetně Evropské unie, Dětského fondu OSN (UNICEF), Mezinárodního výboru Červeného kříže, přesto popírají, že o těchto postupech vědí, nebo odmítají takové zprávy komentovat. Podle odborníků se dárci raději soustřeďují na konkrétní programy, jako třeba boj proti AIDS, než na komplexní zdravotnickou péči. Specialista na zdravotnickou politiku Robert Yates přitom uvedl, že Světová zdravotnická organizace (WHO) by mohla alespoň přijmout rezoluci, v níž by postup nemocnic odsoudila. »V rámci snahy zajistit univerzální zdravotnickou péči by si WHO mohla sednout se všemi ministry zdravotnictví a veřejně se zavázat, že zajistí, že zdravotnická zařízení nebudou nezákonně zadržovat pacienty,« řekl Yates. Zároveň je podle něj nutné, aby světové vlády a OSN uznaly postup jako porušování lidských práv.

