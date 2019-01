Ilustrační FOTO - pixabay

Zálohovat PET lahve?

V ČR se k recyklaci odešle 57,5 procenta PET lahví, uvedla pracovní skupina Zálohujme, která usiluje o zálohový systém s cílem navýšit míru recyklace obalů z PET a kovu na 90 procent.

Zavedení zálohového systému by snížilo dopady výroby a recyklace PET lahví na životní prostředí o 28 procent. Vychází to z výsledků studie, kterou zveřejnila skupina Zálohujme, tvořená zástupci Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a Karlovarských minerálních vod (KMV).

Záloha na lahev by byla tři koruny. Navrhovaný zálohový systém pro PET lahve a plechovky by se týkal balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. Zálohované obaly by byly opatřeny unikátními čárovými kódy, zpětný výkup by byl zajištěn v místech prodeje.

Podle analýzy systém nepočítá s financováním z veřejných peněz. Roční náklady na provoz systému ve výši 1,42 miliardy korun by byly plně kryty z prodeje čistého a vytříděného materiálu, poplatků od producentů a z neproplacených záloh. Úspora za sběr a likvidaci lahví by podle skupiny činila 199 milionů korun. Zásadním přínosem by bylo snížení odpadu pohozeného v přírodě, ve finančním vyjádření by šlo o téměř dvě miliardy korun ročně.

Ze studie vyplývá, že v ČR se během spotřeby, třídění a dotřídění ztratí zhruba 42,7 procenta PET lahví uvedených na trh.

Projekt Zálohujme vznikl v lednu 2018. Usiluje o nastartování celospolečenské debaty o zavedení záloh a posílení principu tzv. oběhového hospodářství, při němž odpady nevznikají.

(ste)