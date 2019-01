Ilustrační FOTO - pixabay

Číňani postaví na Moravě lázně

Zástupci firmy Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky, podepsali s čínskými partnery ze společnosti RiseSun smlouvy na prodej pozemků skoro za 380 milionů. U Pasohlávek by na nich měly vzniknou lázně za více než miliardu korun.

Lázně mají být hotové do sedmi let. Kraj tam zároveň postaví menší léčebný ústav se 160 lůžky.

»Pro nás to není konec, ale jen krok dopředu. Čekají nás další důležité kroky a těžká práce,« řekl generální ředitel RiseSun Xu Jie. Podle něj je podpis smlouvy završením dvou let práce. Dodal, že firmu nyní čeká získávání stavebních povolení a dokončení všech detailů. Dál chce úzce spolupracovat s Jihomoravským krajem a Pasohlávkami.

Podle předsedy představenstva Thermalu Pasohlávky Martina Itterheima společnost uhradila peníze za pozemek a složila také 100 milionů korun jako bankovní záruku na to, že v místě postaví domluvený lázeňský komplex. »Společnost má mít do tří let územní rozhodnutí, do pěti let stavební povolení a do sedmi let kolaudační rozhodnutí,« uvedl Itterheim.

Thermal Pasohlávky podle něj z lokality neodchází. Zůstane mu tam pozemek pro léčebný ústav. »Zároveň máme v majetku veškeré sítě a komunikace,« dodal Itterheim. Letos chce získat stavební povolení na menší léčebný ústav, který nebude součástí čínské investice. »Už příští rok by se mohlo prvně kopnout do země,« dodal.

(ste)