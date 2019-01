Lednové zamyšlení

V roce 2019 si připomínáme třicet let od sametového ekonomicko-společenského převratu. Třicet let, ve kterých se odkloňovalo, tunelovalo, lhalo i sprostě kradlo. Je až s podivem, že český pracující lid celou tu dobu jen nadával v hospodách a nechával vládnout ty, kteří se mu smáli a bezostyšně ořezávali sociální stát o vymoženosti přetrvávající z dob socialistické republiky. Od zdraví za třicet korun po rušení rent, za těžkou, zdraví škodlivou práci, až po různé fígle omezující příjem v době nemoci.

KSČM se celých těch třicet let snažila otevírat lidem oči, nikdy jsme nebyli ti, kteří měli možnost přímo ovlivňovat rozhodování vlády a být příslovečným jazýčkem na vahách. Již v minulosti byla možnost vytvořit opravdu levicovou vládu se 111 poslanci KSČM a ČSSD, ale sociální demokracie raději volila zradu zájmů pracujících a šla do koalice s pravicí. I takové byly uplynulé roky. Nyní se snažíme my, poslanci KSČM, v parlamentu prostřednictvím tolerance vlády Andreje Babiše vrátit aspoň část ukradeného a také - vrátit sociální jistoty pracujícím. Jde to ztuha, protože kapitál lehce nabytý dřením z kůže českých zaměstnanců nechce ani na chvíli slyšet o nějaké solidaritě. Vzpomeňte na takzvané církevní restituce. Ten vysoce kontroverzní zákon prosazený prostřednictvím odsouzeného poslance za hlasitého pokřiku církví »co bylo ukradeno, musí být vráceno«. Jako kdyby sami zapomněli, jak své majetky získali, a kolik krve bylo prolito, aby se k nim cizí majetek dostal.

Proto prosím všechny, kterým není lhostejná historie, ať blízká nebo vzdálená, aby sledovali a podpořili snahu KSČM o zdanění tzv. církevních restitucí, aby aspoň touto cestou bylo zabráněno vzniku nových křivd. A když už si myslíte, že jste na dobré cestě k nápravě vlád pravice, postaví se vám do cesty podnikatelské skupiny napojené na politiku a ze Senátu vám vrátí zákon o zrušení karenční doby. To vše pod představou, že každý zaměstnanec je simulant. Asi se mnozí shlédli v krajích hovořících německy a po vzoru knihy Dobrého vojáka Švejka a s křikem lékaře Grünsteina »Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!« nás chtějí zase rychle léčit chininem a klystýrem, jen aby nemuseli přidávat na mzdách, které jsou hlavním motivačním elementem, na který by měli všichni myslet. Není přece možné platit za poctivou práci tak málo, že mladé rodiny nemají na obědy pro své děti! Tato novodobá pracující chudoba je nejhorším obrazem kapitalismu a žádné pseudoadresné dávky nemohou dlouhodobě tuto situaci řešit, protože pouze přenášejí povinnosti na stát, místo povinnosti zaměstnavatelů platit za práci odpovídající mzdu. Pouze a jedině konec levné práce a dostatečné zdanění neproduktivního kapitálu spolu se sektorovými daněmi na obory, které dlouhodobě způsobují odlévání kapitálu z republiky, je řešením hodným komunistů. Nesmíme ale zůstat osamoceni a hnutí žlutých vest by mohlo našim spoluobčanům, ale i nám, ukázat cestu vzdoru a boje za práva pracujících.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)