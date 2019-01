Na Václaváku zase vzplála pochodeň

Uplynulo 50 let, co se zapálil na Václavském náměstí u Národního muzea Jan Palach. Právě v několika posledních dnech se tento skutek rozebíral ze všech stran. Každý, kdo chtěl, si obrázek o skutku a jeho důvodech udělal. Mimořádný čin v mimořádné situaci způsobil mimořádný otřes tehdejší společnosti. Na něco takového naše společnost nebyla zvyklá. Jan Hus sice zemřel taky v důsledku upálení, ale neučinil to dobrovolně, a pak to taky bylo již 550 let.

Čin Jana Palacha zpracováváme 50 let. Co však znamená, že se nyní u koně zapálí další člověk? Zapálí se v době, kdy se údajně máme »nejlépe« v naší historii. Ekonomika šlape a nyní tohle. Svému bratrovi poslal zprávu - chci odejít jako Palach. Co tím myslel, se jistě časem dozvíme. Ono vlastně těch důvodů není až tolik, že bychom si je nedomysleli. Jedním z nich mohl být i odmítavý postoj k okupaci ČR. Pokud se ptáte, zda jsem se nezbláznil, tak mohu sdělit, že snad ne, ale může se jednat o ekonomickou okupaci naší vlasti a občanů. Třeba si ten člověk, jako jeden z mála, uvědomil, že naše vlast již není naše! Možná měl stejnou zkušenost jako 860 tisíc lidí, kteří jsou v exekuci. Ano, tohle je ekonomické podrobení národa.

Obecně platí, že i na hrůzy si člověk zvykne. Při hladomorech ti šťastnější překračovali ty, co umírali nebo již zemřeli. Vojáci ve válkách by jistě taky mohli vyprávět. Prostě si na ty hrůzy zvykli. Podobný pocit a psychické nastavení měli i vězni v nacistických koncentračních táborech, jinak by se zbláznili. Chceme si však zvykat na to, že se nám budou lidé upalovat na náměstích?

K takovému činu člověk přistupuje v jistém depresivním stavu. Je pouze otázkou, z čeho ta deprese pramení. I u činu Jana Palacha se takto diskutovalo. Byl frustrován ze stavu společnosti po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy. Z čeho byl frustrován tento muž, ukáže vyšetřování. Možná, že měl i politické motivy, které se však do naší šťastné a prosperující společnosti moc nehodí.

Dne 19. 1. 2019 proběhly připomínky úmrtí Jana Palacha. Pod dojmem aktuálního činu však byly poněkud rozpačité.

Josef ŠVARCBEK