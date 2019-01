Správná cesta

Patří násilí mezi vlastnosti lidstva? Nemyslím si to, ale někdy se mi to zdá. Stačí si připomenout některé skutečnosti z nedávných dnů. Budu jmenovat namátkou: Válka v Sýrii, kde už dokonce válčí kdekdo, vražda starosty Gdaňska v přímém přenosu, zabíjení ve jménu Alláha a Mohammeda náboženskými fanatiky z východu, vybíjení kytovců Japonci proto, že obyvatelé ostrovní země mají rádi jejich maso, pokyn guvernéra Rio de Janeira Wilsona Witzela střílet »zločince« policií bez platného soudu – Bůh si zřejmě, podle věřícího Wilsona, z těch zastřelených vybere na nebi správného hříšníka a toho, který byl brazilskou policií odstřelen neprávem, povznese na nebesa a ty správné svrhne do věčného ohně. Mnohdy slyšíváme o přenesení Darwinovy teorie na lidstvo a s ním zdůvodnění, že je to tak dáno. Dokonce poslední války, včetně té světové, byly často prý toho důkazem. Silnější údajně mají víc práva na život, protože svět posunou dál. Ne moudřejší, ale silnější. Jenže, kdo je silný, nemusí být moudrý. Stačí si srovnat vedle sebe Trumpa a Putina. Ten první se snaží všemi způsoby ovládnout svět, ten druhý se nenechá vyprovokovat, aby Trumpovi odpověděl stejně. Nechci si idealizovat Putina, ale jeho postoj je mi bližší než kovbojství Trumpa.

Svět, v němž se někde za posledních tisíc let neválčilo snad jen tolik dnů, jako máme prstů na rukou a na nohách, jako by svědčil válkychtivosti. Vždycky se našel někdo, kdo chtěl víc. Někdy to bylo kryto náboženskými důvody – katolická církev by nám, pokud by chtěla, mohla mnohé objasnit, jindy šlo o větší kus »žvance« a souběžnou rozpínavost ve jménu »větší ideje«. V poslední době převládá jako důvod »svoboda« a »správná demokracie«, ale jaká by to měla být svoboda a demokracie? Ve střihu amerického kabátu?

Po Velké válce si lidé mysleli, že války navždy skončí a netrvalo dlouho a byla tu druhá světová. Po osvobození Osvětimi - v těchto dnech si připomínáme toto výročí - už svobodní vězni volali: »Nikdy další válku!«, aby za pár měsíců vznikla slavná Buchenwaldská přísaha, která vyzývala všechny, aby už skončili s válčením. Nestalo se tak. Rozpínavost některých států a jejich mocenské zájmy, náboženská nesnášenlivost, snaha získat naftu a další suroviny, nová odbytiště a mnoho jiných důvodů vedly do dalších válek.

Ale vůbec nemyslím, že násilí je vlastnost, kterou lze připsat lidstvu jako takovou. Jde o vlastnost, která je pupeční šňůrou spojena s kapitálem a netolerantností. A ty nejsou vlastnostmi většiny obyvatel zeměkoule. Jen některých, kteří mají moc a chtějí ještě víc moci, víc peněz, víc práv na zemi. A proti nim, alespoň si to myslím, je třeba vystupovat. Proto docela fandím francouzským »žlutým vestám«. Je třeba se naučit vzájemně chápat. Odmítat války a soutěživost projevit v ekonomice. Protože kdo chce rovnoprávně soutěžit, ne vnucovat své zboží jiným, ten přispívá k míru víc než jiní, pokoušející se ho vnutit druhým prostřednictvím tanků a letadel. Jsme lidé různí, žijme tedy podle svého a nechme druhé, aby také žili po svém. Proto si myslím, že ekonomická spolupráce, obchodování rovného s rovným, jak prosazuje i náš prezident a předseda vlády, je správná cesta.

Otakar ZMÍTKO